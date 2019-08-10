«Не забалуешь!». В России вводятся новые правила рыбалки

С начала следующего года в России вводятся новые порядки осуществления любительской рыбалки. Главное новшество в том, что для рыбаков вводятся посуточные нормативы. Об этом сообщает сайт Росрыболовства.

Только по официальным данным в России насчитывается около 30 млн рыбаков. На самом деле их гораздо больше. Теперь они будут заниматься любимым делом по новым правилам.

Основное изменение в законодательстве заключается в том, что в регионах с 1 января 2020 года будет установлен так называемый «посуточный норматив» ловли рыбы. По всей вероятности, его предстоит определить и принять региональным законодателям.

Существенные ограничения будут введены со следующего года для рыбалки с использованием жаберных сетей. Их практически полностью запретят, кроме регионов Севера Сибири и Дальнего Востока.

Еще одно новшество заключается в увеличении строгости наказания, если рыбака поймают с более чем 50 кг рыбы и без сопроводительных документов.

В настоящее время процедуру согласования и принятия проходят шесть подзаконных актов, которые более четко пропишут и установят порядок любительской рыбалки, отмечают в ведомстве.