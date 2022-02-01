Не забудьте поздравить. Депутат Наталья Зимина празднует день рождения

Депутат АКЗС от партии «КПРФ» Наталья Зимина празднует день рождения 1 февраля.

Наталья Александровна, редакция altapress.ru желает вам всегда быть счастливой и «цвести» по жизни.

Пусть несчастья обходят вас стороной, а ваши достижения дают новых творческих сил! Здоровья и долголетия!