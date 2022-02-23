Не забудьте поздравить. Сергею Прибу исполняется 50 лет

Редакция altapress.ru поздравляет Сергея Николаевича с юбилейной датой!
Желаем достижения всех намеченных целей, взаимопонимания с коллегами и неиссякаемой энергии!
23 февраля день рождения отмечает генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб. Ему исполняется 50 лет.
Редакция altapress.ru поздравляет Сергея Николаевича с юбилейной датой!
Желаем достижения всех намеченных целей, взаимопонимания с коллегами и неиссякаемой энергии!
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