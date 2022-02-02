Не забудьте поздравить. «Союзпечать-Алтай» празднует день рождения

Редакция altapress.ru желает «Союзпечати-Алтай» финансового благополучия, больших трудовых и творческих успехов, а также высоких продаж.
Пусть кризисы и невзгоды обходят стороной, а счастливых моментов будет как можно больше!
Компания «Союзпечать-Алтай» отмечает день рождения 2 февраля. В этом году ей исполняется 26 лет.
Редакция altapress.ru желает «Союзпечати-Алтай» финансового благополучия, больших трудовых и творческих успехов, а также высоких продаж.
Пусть кризисы и невзгоды обходят стороной, а счастливых моментов будет как можно больше!
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