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Жизнь

Не забудьте поздравить. «ВымпелКом» в Барнауле празднует юбилей

Барнаульскому филиалу компании «ВымпелКом» («Билайн») исполняется 20 лет 31 января.

Логотип ОАО "ВымпелКом".
Логотип ОАО "ВымпелКом".
архив ОАО "ВымпелКом".

Редакция altapress.ru желает «ВымпелКому» финансового благополучия, довольных и отзывчивых абонентов, новых творческих идей, сил и достатка.

Не останавливайтесь на достигнутом и всегда будьте на связи с счастьем! С днем рождения!

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