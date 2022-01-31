Не забудьте поздравить. «ВымпелКом» в Барнауле празднует юбилей

Редакция altapress.ru желает «ВымпелКому» финансового благополучия, довольных и отзывчивых абонентов, новых творческих идей, сил и достатка.
Не останавливайтесь на достигнутом и всегда будьте на связи с счастьем! С днем рождения!
Барнаульскому филиалу компании «ВымпелКом» («Билайн») исполняется 20 лет 31 января.
Редакция altapress.ru желает «ВымпелКому» финансового благополучия, довольных и отзывчивых абонентов, новых творческих идей, сил и достатка.
Не останавливайтесь на достигнутом и всегда будьте на связи с счастьем! С днем рождения!
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter