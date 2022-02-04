Не забудьте поздравить. Юрию Евсюкову исполняется 63 года

Редакция altapress.ru от всей души поздравляет Юрия Петровича.
Желаем вам и вашей компании плодотворной работы, интересных проектов и скорейшего воплощения самых креативных идей. Будьте здоров и счастлив!
Гендиректор компании «Алтайэнергожилстрой» Юрий Евсюков отмечает день рождения 4 февраля.
Редакция altapress.ru от всей души поздравляет Юрия Петровича.
Желаем вам и вашей компании плодотворной работы, интересных проектов и скорейшего воплощения самых креативных идей. Будьте здоров и счастлив!
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