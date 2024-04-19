(Не)закрытый стадиончик. Новый футбольный манеж построят в Барнауле

«Мастерская Золотова» принялась за заказ компании «Лакстрон» и планирует строительство спортивного объекта. Это должно быть футбольное поле или манеж. Подробнее о проекте рассказали на градостроительном совете.

Будущий объект появится в поселке Солнечная поляна, на ул. Антона Петрова, 263.

О новом спортивном участке руководитель компании «Лакстрон» Константин Болотов мечтал давно. Ведь инвестируемый им популярный футбольный манеж «Темп постоянно загружен - а спортсменам нужно где-то проводить тренировки. Новый объект должен разгрузить «Темп».

Что построят конкретно — манеж или поле - пока точно неизвестно. «Это будет что-то одно, потому что нет возможности построить сразу два объекта», - отметил застройщик.

ул. Антона Петрова, 263 Предоставлено altapress.ru

Будущее футбольное поле планируется размером 105 на 70 м — это стандартный размер для всех полей, по словам Болотова. На участке будет расположено здание, в котором поместятся раздевалка с душевыми, медпункт и администрация. К нему будет прилегать парковка в 30 м. м.

Площадь участка — 17 тыс. кв. м; Площадь застройки здания — 197 кв. м; Площадь здания — 180 кв. м.

Дополнительно на самом поле разместят workout-площадку с различными спортивными тренажерами и беговые дорожки вокруг поля. Также будет подземный резервуар с водой для искусственного полива газона.

А вот от трибун отказались, потому что проведение спортивных мероприятий пока не планируется.

Заказчик заявил, что проект будет предназначен только для тренировок футбольных команд — запускать всех подряд туда не будут. «Для проведения массовых мероприятий потребуется совершенно другой объект, но не футбольное поле», - отметил Контантин Болотов.

Это вызвало споры среди экспертов градсовета. «Участок на Антона Петрова специально заложили в резерв, чтобы построить на ней общественно-значимый объект. Его не просто так все это время не застраивали коттеджами», - заявили во время обсуждения.

Несмотря на различия мнений, проекту решили дать шанс и посмотреть, как он покажет себя в будущем.

«Чем больше таких площадок — тем лучше. И я надеюсь, что в будущем это будет не закрытый стадиончик, а место притяжения ребятишек, - заявили члены градсовета. - Дети сейчас в основном сидят в телефонах или тусуются где попало. Но если появится стадион, то туда непременно потянется молодежь!»

Проект одобрили.

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