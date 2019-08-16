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Жизнь

Небо и самолеты: в барнаульском аэропорту споттеры устроили фотоохоту

15 августа в барнаульском аэропорту Германа Титова завершился летний споттинг, посвященный Дню воздушного Флота России. Любители авиационной фотографии запечатлели самолеты различных авиакомпаний.

Споттинг в барнаульском аэропорту в 2019 году.
Споттинг в барнаульском аэропорту в 2019 году.
Александр Комков.

Утром споттеры смогли снять взлеты и посадки воздушных судов, зону стоянки и процесс обслуживания самолетов. На снимках можно увидеть воздушные суда авиакоманий «Аэрофлот», «Уральские Авиалинии», «Сибирь», «ИрАэро», «ЮВТ АЭРО». Кроме того, споттеры сняли два самолета, которые приземлились в воздушной гавани Барнаула из-за непогоды в других аэропортах.

Во второй день споттинга в аэропорту краевой столице находились 14 любителей авиационной фотографии.

Справка

Споттинг (от английского слова «spot» — «увидеть», «опознать»; также — авиационный споттинг) — вид хобби, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведение их реестра. Сопровождается фотографированием в аэропортах.

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