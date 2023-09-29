Небольшие дожди и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 29 сентября

Погода в Алтайском крае
Ночью температура составит +3...+8 градусов. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В конце ночи небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Днем температура поднимется до +12...+14 градусов. В начале дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.