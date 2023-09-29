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Жизнь

Небольшие дожди и грозы. Какая погода будет в Алтайском крае 29 сентября

О погоде в Алтайском крае 29 сентября рассказали синоптики.

Барнаул после дождя.
Барнаул после дождя.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Ночью температура составит +3...+8 градусов. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Местами небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в краевой столице столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В конце ночи небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем температура поднимется до +12...+14 градусов. В начале дня небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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