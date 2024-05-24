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Жизнь

Грозы, дождь, град, похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае в выходные дни

Алтайские синоптики рассказали, какая погода ждет Алтайский край на выходных.

Лето. Тепло.
Лето. Тепло.
СС0

Погода в Алтайском крае

25 мая, суббота:

  • Местами кратковременные дожди, грозы. При грозах местами ливни. Возможен град
  • Температура ночью: +7,+12 гр. Температура днем: +19,+24 гр., местами по северо-западу +10,+15 гр.
  • Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

26 мая, воскресенье:

  • Кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град.
  • Температура ночью: +6,+11 гр. Температура днем: +12,+17 гр.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле

25 мая, суббота:

  • Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.
  • Температура ночью: +10,+12 гр. Температура днем: +20,+22 гр.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

26 мая, воскресенье:

  • Кратковременный дождь, возможна гроза.
  • Температура ночью: +6,+8 гр. Температура днем: +15,+17 гр.
  • Ветер юго-западный, 6-11 м/с.

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