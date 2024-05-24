Погода в Алтайском крае
25 мая, суббота:
- Местами кратковременные дожди, грозы. При грозах местами ливни. Возможен град
- Температура ночью: +7,+12 гр. Температура днем: +19,+24 гр., местами по северо-западу +10,+15 гр.
- Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
26 мая, воскресенье:
- Кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град.
- Температура ночью: +6,+11 гр. Температура днем: +12,+17 гр.
- Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов
Погода в Барнауле
25 мая, суббота:
- Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.
- Температура ночью: +10,+12 гр. Температура днем: +20,+22 гр.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
26 мая, воскресенье:
- Кратковременный дождь, возможна гроза.
- Температура ночью: +6,+8 гр. Температура днем: +15,+17 гр.
- Ветер юго-западный, 6-11 м/с.
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