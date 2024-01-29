29 января
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Жизнь

Небольшой снег и изморозь. Какая погода придет в Алтайский край 29 января

Мороз все еще держится на Алтае. Ночью температура воздуха достигнет -24 градуса.

Туман. Дымка. Смог.
Туман. Дымка. Смог.
СС0

Погода в Алтайском крае

Температура ночью -19,-24 гр., местами по югу до -13,-18 гр. Днем потеплеет -10,-15 гр., местами по востоку и в предгорьях до -5 гр.

В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью -15,-17 гр. Днем потеплеет до -10,-12 гр.

Небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Ранее сообщалось, что Алтай попал в локацию серии новых землетрясений.

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