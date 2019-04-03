«Нечеловеческая жестокость»: пострадавшая пассажирка рассказала о конфликте в бийском автобусе и последствиях

Потасовка в автобусе № 36 произошла 27 марта. Два парня начали щелкать семечки, на что отреагировала кондуктор. В ответ на замечания один из мужчин неожиданно дал женщине несколько пощечин. За нее вступилась пассажирка.

Я зашла на остановке «Магазин» в Фоминском. Ребята сидели в автобусе. Конфликт уже разгорался. Кто видео смотрел — слышали: там мат на мате. Создалось впечатление, что они пьяные, потому что у них была начатая полторашка пива. На счет каких-то других веществ, препаратов — не знаю.

Я посмотрела, что происходит, и кинулась защищать девушку. Не представляю, как можно было бы сидеть и смотреть, что парни ее бьют, а она себя защитить не может. Естественно, первая реакция была просто помочь, не думая о последствиях.

Водитель — это вообще отдельная тема. Меня его поведение шокировало. Когда я ему кричала: «Останови!» (думала вытолкнуть парней из автобуса), он сказал: «Едем дальше». А мне было реально страшно. Представляете, меня повалили на пол, тут же открытая дверь. И все это происходит на ходу. Меня могли спокойно выбросить на дорогу.

Потом, когда села, слышала, как они обсуждают между собой, что делать со мной, когда я выйду из этого автобуса. Достала телефон и написала подруге, мол, у меня случился такой инцидент. Что делать, не знаю. Она пишет: «Вызови полицию». Вызвать полицию я попросили ее. Где гарантия, что если бы я начала звонить, они не отняли бы у меня телефон?

Вообще, не представляла, что делать. Я — одна, заступиться некому. И если бы эти парни со мной вышли на моей остановке, не знаю, что было бы дальше. Но они вышли раньше, кажется, на «Тресте».