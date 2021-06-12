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Жизнь

Нечем дышать. Столице Сибири гидрометцентр предрекает неприятные явления

Метеорологи предупредили о накоплении вредных примесей в воздухе в Новосибирске в ближайшие дни. Прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС».

Смог.
Смог.
Михаил Хаустов

«12−14.06 метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли (взвешенных веществ)», — говорится в прогнозе.

Тем, кто собирается на выходные в Новосибирск стоит также взять теплые вещи.

По данным синоптиков, ночью 12 июня температура воздуха в Новосибирской области опустится до +1, +6 при облачности + 11 градусов.

Днем потеплеет до +17, +22 градусов. По региону ожидаются дожди и грозы, но в областной столице преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 3−8 метров в секунду с порывами до 13.

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