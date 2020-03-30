Неделя на карантине. Altapress.ru продолжает делать то, что должен делать всегда

В стране начинается выходная рабочая неделя. Странное словосочетание, не правда ли? Звучит примерно как «чистые грязные руки» или «у нас лучшая в мире конституция, но мы ее изменим». В условиях, когда почти половина человечества ушла в режим самоизоляции, мы приняли решение назло коронавирусу (но не на зло чиновникам) продолжить свою работу в прежнем ключе. Потому что весь мир, каждый читатель и зритель, любое здравомыслящее сообщество — все мы вместе ждем сегодня главной новости. О начале конца этого кошмара.

Altapress остается с вами и будет продолжать выпускать новости, репортажи, интервью и аналитические материалы на самые различные темы. Статистика показывает, что люди в условиях самоизоляции интересуются не только пандемией, но и всем тем, что связано с прежней жизнью. Отчасти спокойной и гораздо более счастливой, чем мы могли когда-то подумать о ней.

Наш режим работы — полуофисный или полудомашний. Кому как нравится. Мы будем одновременно везде, где нужны взгляд и мнение журналиста. А как выясняется, журналисты сегодня, с одной стороны, часто и безапелляционно обвиняются в раздувании коронавирусной истерии. А с другой, именно к ним сегодня обращаются за советом десятки читателей, которых интересует одно — «Как выжить в новой реальности?».

Расскажем, покажем, постараемся объяснить самостоятельно или с помощью наших экспертов.

Нас просят чаще рассказывать не только о коронавирусе. Жизнь, какой бы полувоенной и кризисной она не казалась, все равно продолжается. Справедливое замечание. Попробуем показать то, что мы не замечали и не ценили в прежней действительности. Оказывается, как было здорово встретиться с друзьями и отправиться куда-нибудь с пользой для дела. На субботник, к примеру, в парк «Изумрудный», а вечером на хоккей. И даже если наши хоккеисты в этом году не успели завоевать золотой кубок, то может быть, его изготовят и вручат команде болельщики?

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Мы ценим и уважаем мнение наших читателей, поэтому именно на выходной неделе запустим новую систему читательских комментариев. Она позволяет читателям-единомышленникам — даже если они в той, прежней жизни были непримиримыми противниками — объединиться в новых взглядах. И эта взаимная читательская поддержка может оцениваться подарками, поощрениями и наградами внутри самого сообщества читателей «Алтапресс». Пишите нам, как вам «отдыхается».

Вместе с тем мы понимаем и признаем, что большинству россиян на этой неделе лучше оставаться дома — не надо дразнить эпидемию. Да, нужно отбросить все личное и подумать о стариках и детях. Да, нужно соблюдать элементарные меры предосторожности. Да, нужно держать дистанцию в два метра, не трогать руками лицо, не здороваться за руку и спать желательно в маске.

Но все-таки должен кто-то выходить на улицу и продолжать делать свою работу.

Эй, коронавирус! Мы не боимся протягивать читателям руку в знак приветствия.

Доброе утро! Ваш Altapress!