Недобросовестную оплату электроэнергии теперь отслеживают через ИИ

Компания «Россети Сибирь» устанавливает жителям Сибири и Дальнего Востока новые счетчики электроэнергии. «Умные» приборы уже вовсю ставят вместо старых, сообщает краевой Минпромэнерго. Рассказываем, что это за приборы и как они отслеживают жульничество с электричеством.

Сколько их уже стоит

На данный момент треть точек на территории Алтайского края и Республики Алтай уже оснащены интеллектуальными приборами учета электроэнергии. Сейчас их 141 493, или 35 % от общего числа.

На 2024 год план уже составлен — плюс 12 944 «умных» счетчиков. Если взять всю территорию обслуживания компании «Россети Сибирь», то всего установлено 745 297 интеллектуальных приборов учета по стране, а в течение этого года их станет на 28 410 штук больше.

Что они делают

Интеллектуальный счетчик — это устройство нового поколения, умеющее самостоятельно удаленно собирать, обрабатывать и передавать информацию в энергоснабжающую организацию. При этом говорится, что счетчик делает все своевременно и безошибочно.

Счетчик электроэнергии. СС0

Также счетчики способны выявлять и пресекать действия недобросовестных потребителей, так как в режиме реального времени выдают объемы потребленной электроэнергии. Как отметили в энергокомпании, их установка и использование позволяют эффективно выявлять и пресекать энерговоровство.

С помощью интеллектуальных приборов учета электроэнергии сотрудники компании стали выявлять тех потребителей, у которых якобы «ломаются» счетчики. Теперь сам «умный» прибор распознает признаки хищения электроэнергии.

Также эти приборы могут выявлять нарушения параметров технологического присоединения, связанные с рисками перегрузки электрических сетей и снижения качества электроснабжения добросовестных потребителей.

Электрик. Фото: freepik, автор pvproductions.

Еще одна функция — «умный» учет помогает быстрее находить места повреждений на линиях. Это сокращает перерывы в энергоснабжении, а значит — повышает надежность электроснабжения жителей.

Отмечается, что ИИ-счетчики могут выявить ненужные потери энергии и предоставить рекомендации по оптимизации использования электрооборудования.

Можно ли отказаться

Установка для потребителей, согласно закону, бесплатна. И при этом обязательна. Нарушение требований по установке умных счетчиков будет влечь за собой штрафы по КоАП РФ. Повторные нарушения могут вызвать еще больший размер штрафа и другие санкции со стороны государства.

Устанавливать их должны по мере выхода из строя нынешних приборов учета.

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