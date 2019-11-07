Недоливы на АЗС: разбираемся в проблеме

С лихих 1990-х в каждом россиянине засело недоверие: а вдруг обманут. И хотя времена меняются, подозрения, что в магазине или на АЗС нас обманут, остаются. Поэтому одной из обсуждаемых тем среди автомобилистов остаются недоливы. Могут ли нас в действительности обманывать на АЗС?

Как рассказали Алтапресс в сети АЗС «Лукойл» (ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»), недоливы в крупных сетях практически исключены. Это связано с тем, что розлив бензина происходит автоматически. Оператор не может повлиять на работу техники. А за тем, чтобы не происходили технические сбои, следят специальные службы. Ежемесячно работники технической дирекции компании проверяют подачу правильного объема топлива в баки клиентов АЗС «Лукойл». Кроме того, своих ревизоров отправляет сам нефтяной гигант. Он контролирует качество топлива и проверяет АЗС на недоливы. В случае, если он обнаружит нарушения, заплатить штраф будет себе дороже.

Откуда ноги растут

Безусловно, слухи о недоливах должны иметь под собой какую-то основу. Одна из причин появления недоверия — разное время расходования топлива в одном и том же автомобиле. Это, в первую очередь, зависит от типа бензина. Например, 92-й зажигается быстрее, но быстро прогорает, а 95-й зажигается медленнее, но горит дольше. 98-й зажигается ещё медленнее, но горит ещё дольше. Соответственно 98-ой будет расходоваться самое длительное время. Но есть и другие факторы. Манера езды и погодные условия тоже могу увеличивать или уменьшать время до следующей заправки.

Однако главный камень преткновения в том, что в бак может входить больше бензина, чем прописано в паспорте на автомобиль.

АЗС ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт»

«Порой автолюбитель размышляет: „У меня бак 50 литров, а влезло 53. Как такое может быть?“ Во-первых, допустима погрешность до 5% при указании объёма бака. Во-вторых, у бензина коэффициент теплового расширения один из самых больших для жидкостей. Соответственно, в зависимости от температуры объём может увеличиваться и уменьшаться. В-третьих, объём бака в паспорте указан без учёта топливной магистрали, заправочной горловины и пароуловителя. Таким образом, в 50-литровый бак может поместиться до 55−57 литров бензина» — рассказали Алтапресс специалисты барнаульского автоцентра.

Объём бака — это, по сути, рекомендованный автопроизводителем объём топлива, который оставляет место для небольшой воздушной подушки. Она необходима, чтобы компенсировать изменение объёма топлива в зависимости от температуры. Также она позволяет корректно работать системе улавливания паров топлива.

Как можно проверить

Если у вас всё-таки возникают сомнения, вы имеете право попросить у сотрудников АЗС произвести отлив топлива в мерник. Оператор подаст заявку в отдел контроля и приедет бригада, которая произведет замер. Для проверки используется мерник, который прошёл государственную поверку.

Посмотреть, как производится проверка с помощью мерника, можно посмотреть на видео.