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Жизнь

Недовольный алтайский заключенный плюнул в сотрудника ОФСИН

34-летний заключенный из Горно-Алтайска плюнул в сотрудника ОФСИН и увеличил себе срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Следственный изолятор, СИЗО.
Следственный изолятор, СИЗО.
УФСИН России по Алтайскому краю

Установлено, что 12 апреля 2017 года подсудимый отбывал наказание в СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Алтай, которое находится в селе Кызыл-Озек. Во время проведения планового обыска он выразил недовольство, угрожал сотруднику изолятора применением насилия, попытался схватить потерпевшего за форму и несколько раз плюнул на его одежду.

Обвиняемый не признал вину, однако гособвинение представило суду исчерпывающие доказательства.

Суд назначил осужденному с учетом тяжести совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, ранее назначенного наказания по другому приговору, совокупное наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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