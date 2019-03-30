Недовольный алтайский заключенный плюнул в сотрудника ОФСИН

34-летний заключенный из Горно-Алтайска плюнул в сотрудника ОФСИН и увеличил себе срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Установлено, что 12 апреля 2017 года подсудимый отбывал наказание в СИЗО-1 ОФСИН России по Республике Алтай, которое находится в селе Кызыл-Озек. Во время проведения планового обыска он выразил недовольство, угрожал сотруднику изолятора применением насилия, попытался схватить потерпевшего за форму и несколько раз плюнул на его одежду.

Обвиняемый не признал вину, однако гособвинение представило суду исчерпывающие доказательства.

Суд назначил осужденному с учетом тяжести совершенного преступления, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, ранее назначенного наказания по другому приговору, совокупное наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.