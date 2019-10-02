«Негуманное отношение»: в Барнауле семья через суд пытается отстоять скульптуры собачек

Скульптура из трех бетонных собак и клумба перед домом жительницы Барнаула стала причиной судебных разбирательств. Среди аргументов заявителя — негуманное отношение к животным.

Речь идет об участке перед частным домом на ул. Димитрова. На территории от забора до дороги хозяева дома решили разбить цветник и украсили его скульптурами в виде трех собак. Это было еще в 2012 году.

«Скульптура создана по образу ныне живущих собак — мы посвятили эту работу им, ведь они часть нашей семьи, часть наших ценностей… И вот теперь их хотят уничтожить без адекватных оснований», — пишет дочь хозяйки дома в петиции на имя губернатора Виктора Томенко.

Администрация Центрального района даже вручала семье благодарность за благоустройство, а теперь обратилась в суд из-за жалобы соседей, якобы, тут усматривается самозахват земли. Скульптуру требуют снести и заплатить штраф — 100 тысяч рублей.

Также соседи считают, что установка такой клумбы показывает негуманное отношение к животным.

В распоряжении altapress.ru оказался ответ администрации района на обращение соседей. В нем действительно говорится, что заявитель поднял вопрос негуманного обращения с животными. Ответ на него администрация обязала искать управление ветеринарии Алтайского края.

«В действительности шансы выиграть дело не велики, поскольку скульптура установлена на участке, находящемся в собственности администрации Центрального района. Однако закон не содержит запрета граждан на благоустройство придомовых территорий. В данном случае выраженная явная неприязнь со стороны соседей к хозяйке скульптуры, поскольку на протяжении нескольких лет в ее адрес претензий ни от кого не поступало, а, наоборот, администрацией была выдана благодарность», — рассказала altapress.ru юрист по делу Марина Буторина.

К тому же, соседка не представила никаких фактических доказательств в подтверждение своих слов, отмечает правозащитница. Она полагает, что оснований для удовлетворения исковых требований будет недостаточно.

Суд пройдет 15 октября.