Барнаульцев беспокоит судьба оврага: неизвестные свалили мусор, а теперь активно засыпают землей

Бдительные жители Барнаула рассказали в интернет-сообществе « Барнаул 22 », как некие подозрительные лица суетятся возле оврага — засыпали его вначале какими-то мешками, а потом начали присыпать их землей.

«Возле садоводческого товарищества „Дружба“ в овраг неизвестная организация сваливает мусор (в основном кирпичи, мешки и так далее)», — сообщили барнаульцы.



Теперь, по словам авторов видео, мусор начали активно засыпать землей. Людей беспокоит судьба оврага, который «превращают в свалку».

В комментариях к записи отметили, что овраги имеют свойство разрастаться, обрушая почву и сооружения, поэтому предложили радоваться, что его закапывают.

Некоторые посоветовали соответствующим службам немедленно выписать штраф. Третьи заняли середину — вначале узнать, кому принадлежит земля и в каких целях ее выравнивают.