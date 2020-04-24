Барнаульцев беспокоит судьба оврага: неизвестные свалили мусор, а теперь активно засыпают землей

«Возле садоводческого товарищества „Дружба“ в овраг неизвестная организация сваливает мусор (в основном кирпичи, мешки и так далее)», — сообщили барнаульцы.
Теперь, по словам авторов видео, мусор начали активно засыпать землей. Людей беспокоит судьба оврага, который «превращают в свалку».
В комментариях к записи отметили, что овраги имеют свойство разрастаться, обрушая почву и сооружения, поэтому предложили радоваться, что его закапывают.
Некоторые посоветовали соответствующим службам немедленно выписать штраф. Третьи заняли середину — вначале узнать, кому принадлежит земля и в каких целях ее выравнивают.