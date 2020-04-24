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Жизнь

Барнаульцев беспокоит судьба оврага: неизвестные свалили мусор, а теперь активно засыпают землей

Бдительные жители Барнаула рассказали в интернет-сообществе «Барнаул 22», как некие подозрительные лица суетятся возле оврага — засыпали его вначале какими-то мешками, а потом начали присыпать их землей.

Мусор скинули в овраг. Барнаул.
Мусор скинули в овраг. Барнаул.
vk.com/barneos22

«Возле садоводческого товарищества „Дружба“ в овраг неизвестная организация сваливает мусор (в основном кирпичи, мешки и так далее)», — сообщили барнаульцы.


Теперь, по словам авторов видео, мусор начали активно засыпать землей. Людей беспокоит судьба оврага, который «превращают в свалку».

В комментариях к записи отметили, что овраги имеют свойство разрастаться, обрушая почву и сооружения, поэтому предложили радоваться, что его закапывают.

Некоторые посоветовали соответствующим службам немедленно выписать штраф. Третьи заняли середину — вначале узнать, кому принадлежит земля и в каких целях ее выравнивают.

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