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Жизнь

Неизвестный меценат оплатил лечение мальчика с редким заболеванием из Рубцовска

Неизвестный меценат оплатил лечение маленькому Матвею Чепуштанову из Рубцовска, которому поставили диагноз «спинальная мышечная амиотрофия первого типа (Болезнь Верднига-Гоффмана)». Мальчик получил необходимый препарат в США, сообщает «КП на Алтае».

Флешмоб в поддержку Матвея Чепуштанова.
Флешмоб в поддержку Матвея Чепуштанова.
instagram.com/matvei2018help

«Лечение этим препаратом на сегодняшний день доступно только в Америке, детям до двух лет, мы успели! Это стало возможным благодаря одному волшебнику- меценату, который оплатил большую часть нашего здесь лечения», — рассказали родители мальчика.

Препарат не излечивает, но останавливает прогрессирование заболевания. Кроме того, у него есть побочные эффекты — острое поражение печени, понижение числа тромбоцитов в крови, рвота. Однако на сегодня этот препарат — лучший, говорят родители Матвея.

Мальчику потребуются длительное лечение и восстановление. Как минимум ближайшие три месяца Матвей проведет в Америке.

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