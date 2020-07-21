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21 июля
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Жизнь

Неизвестный в Барнауле превратил перила в подъезде в «фарш» из металла и дерева

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают акт вандализма, учиненный в одном из многоквартирных домов на улице Солнечная Поляна. «Жертвой» неизвестного стали подъездные перила.

Подъездный вандализм.
Подъездный вандализм.
vk.com/barneos22.

Заметка о случившемся опубликована в сообществе «Барнаул 22». Автор поста уточняет, что инцидент произошел в доме № 7 по улице Солнечная Поляна.

«Сегодня в 19:36 кто-то это сделал, слышала своими ушами. Вышел человек из подъезда, заходил со своим ключом, думала, железо несут и бросают, а оказалось…», — информирует горожанка, сопровождая сообщение серией фото искореженных перил.



«Совесть имейте, в подъезде дети проходят, свет отключат и все, кто-нибудь наткнется. Просто ужас!», — добавляет автор заметки.

Горожане, комментируя произошедшее, отмечают: «Эту бы силушку богатырскую да на лесоповал», «Рогами зацепился», «Зато, кто это сделал, небось, трепет языком где-нибудь, как в Германии хорошо, красиво».

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