Некоторым жителям Алтайского края ограничили выезд в Таиланд и Вьетнам

Почти 53 тыс. жителей Алтайского края, которые планировали на новогодние праздники отправиться куда-нибудь в Таиланд или Вьетнам, не смогут это сделать. Для начала им нужно очистить карму — погасить различные финансовые долги. Например, по налогам, выплате алиментов, коммунальным платежам.

Краевая служба судебных приставов при этом обращаем внимание должников, что у нее «нет возможности моментально снять ограничение на выезд». Поэтому необходимо заранее побеспокоиться тем, кто накопил свои долги и даже не намерен исполнять решения суда.

В УФСП, отмечают, что узнать о задолженности и способах ее оплаты очень просто. Достаточно зайти на сайт службы www.r22.fssprus.ru и воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Еще можно скачать мобильное приложение ФССП, которое позволяет узнать о своей задолженности и избежать личного визита к судебному приставу. Также через мобильное приложение можно гораздо быстрее оплатить долг.