Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Некоторым жителям Алтайского края ограничили выезд в Таиланд и Вьетнам

Почти 53 тыс. жителей Алтайского края, которые планировали на новогодние праздники отправиться куда-нибудь в Таиланд или Вьетнам, не смогут это сделать. Для начала им нужно очистить карму — погасить различные финансовые долги. Например, по налогам, выплате алиментов, коммунальным платежам.

Таиланд
Таиланд
Фото предоставлено рекламодателем

Краевая служба судебных приставов при этом обращаем внимание должников, что у нее «нет возможности моментально снять ограничение на выезд». Поэтому необходимо заранее побеспокоиться тем, кто накопил свои долги и даже не намерен исполнять решения суда.

В УФСП, отмечают, что узнать о задолженности и способах ее оплаты очень просто. Достаточно зайти на сайт службы www.r22.fssprus.ru и воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Еще можно скачать мобильное приложение ФССП, которое позволяет узнать о своей задолженности и избежать личного визита к судебному приставу. Также через мобильное приложение можно гораздо быстрее оплатить долг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость