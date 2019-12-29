Некоторым жителям Алтайского края ограничили выезд в Таиланд и Вьетнам

Краевая служба судебных приставов при этом обращаем внимание должников, что у нее «нет возможности моментально снять ограничение на выезд». Поэтому необходимо заранее побеспокоиться тем, кто накопил свои долги и даже не намерен исполнять решения суда.
В УФСП, отмечают, что узнать о задолженности и способах ее оплаты очень просто. Достаточно зайти на сайт службы www.r22.fssprus.ru и воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств».
Еще можно скачать мобильное приложение ФССП, которое позволяет узнать о своей задолженности и избежать личного визита к судебному приставу. Также через мобильное приложение можно гораздо быстрее оплатить долг.