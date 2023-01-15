Нелетная погода: метели и снег продлятся до 16 января в Алтайском крае

Погода 15 января
В Алтайском крае столбики термометром покажут −8…−13 градусов, в предгорьях местами температура опустится до -3 градусов.
Погода 15 января плохо подойдет для прогулок и дальних поездок: ожидается снег и метили, ветер усилится до 17−22 м/с, а по юго-востоку местами порывы достигнут 25−27 м/с. На дорогах возможна сильная гололедица и снежные заносы.
В Барнауле температура — −9…−11 градусов. Вероятен небольшой снег и метели. В перовой половине дня порывы ветра достигнут до 18 м/с. После ветер стихнет до 8−13 м/с.
Погода 16 января
Термометры в Алтайском крае покажут −11…−16 градусов ночью и −7…−12 градусов днем. Метели и небольшой снег продолжатся.
Ветер западный — 5−10 м/с. Местами возможны порывы до 16 м/с.
В Барнауле температура достигнет −14…−16 градусов ночью и −9…−11 градусов днем. Непогода сохранится — ожидаются снег, метели и гололедица на дорогах. Ветер западный — 5−10 м/с.
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