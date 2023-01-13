13 января
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Жизнь

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за метелей

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. Днем 14 и в сутки 15 января ожидаются снег, метели и усиление ветра до 17−22 м/с. Местами — до 25−27 м/с. Подробнее о погоде на выходные, рассказали в региональном ЦГМС.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Погода в Алтайском крае 14−15 января

Ночью 14 января в Алтайском крае возможны −14…−19 градусов, местами до -25. В некоторых районах возможны снег и метели, а на дорогах — гололедица.
Днем вероятны −9…−14 градусов. На большей части региона также пройдет снег с метелями.
Ветер будет юго-западный, до 24 м/с.

Ночью 15 января в Алтайском крае ожидаются −11…−16 (местами до -21) градусов, а днем −6…−11 (местами до -16) градусов. Синоптики обещают снег и метели. Сохранится гололедица.

Борьба с гололедом в Барнауле.
Борьба с гололедом в Барнауле.
barnaul.org

Погода в Барнауле 14−15 января

Ночью 14 января в Барнауле установятся −16…−18 градусов, м днем −12…−14 градусов.

Ночью 15 января вероятны −14…−16 градусов, а днем −9…−11 градусов.

В оба дня возможны небольшой снег и метель. Ветер будет юго-западный, до 20 м/с.

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