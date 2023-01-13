Кто делал первые сибирские и алтайские газеты и каковы судьбы журналистов-первопроходцев

150 лет назад жители Алтая наверняка уже слышали про самое первое в Сибири независимое издание — «Сибирскую газету», выходящую в столице губернии Томске. Это был боевой и острый на язык еженедельник — о нем говорили. Правда, представить типичного барнаульца за чтением газеты в те годы трудно. Тиражи изданий были мизерные, и надо было пройти нескольким десятилетиям, чтобы сибиряки полюбили сам процесс чтения. Что за люди были первыми газетчиками, приучившими к этому наш народ? Вспоминаем об этом в День российской печати.

Первый скандал об Алтае

В 1881 году молодой горный инженер Ионшер решил предать гласности безобразия, творившиеся на одном из алтайских рудников — приписки, фиктивные отчеты и нелегальная добыча золота.

Однако для публикации компромата на чиновников он выбрал не сибирскую, а общероссийскую газету «Страна». Скандал публикация вызвала громкий — Ионшер в красках описал, как алтайские «мазурики» обводят вокруг пальца Кабинет Его Императорского Величества.

Но почему для публикации он выбрал все же не сибирскую прессу? Выходили ли к тому времени издания, способные осветить такую опасную тему?

Амбулатория в конце XIX века. БСМП.

Первое сибирское издание

На самом деле к тому времени в губернии выходила газета «Томские губернские ведомости». Появилась она еще в 1857-м — но, похоже, сей факт общество восприняло как нечто экзотичное.

В губернии тогда не было даже книжного магазина — книги, может, и читали, но выписывали издалека и ждали месяцами.

Газету эту наверняка знали и в Алтайском горном округе. Хотя, скорее всего, немногие. Тираж этого издания, напечатанного на тонкой серой бумаге «подслеповатым» шрифтом, составлял лишь 300 экземпляров. И это на всю Томскую губернию.

Интересно, что такие же губернские ведомости начали издавать по инициативе правительства и на казенные деньги — томское издание открыли одним из последних в России. Зачем это нужно было чиновникам? Тут все просто: где-то ж надо было публиковать циркуляры и объявления о торгах, визитах, банкротстве и т.п. К тому же власти понимали — бизнесу для развития нужна реклама.

Томские губернские ведомости. Скан.

И вот при правлениях губерний стали создавать «газетные столы» — редакции. Там же, в правлении, издания пропускали сквозь сито цензуры. А на работу нанимали особых людей — облеченных доверием губернатора. Так что вряд ли такое издание могло бы взять скандальный материал Фердинанда Ионшера.

Altapress.ru удалось выяснить, кто был первым редактором официальной части «Томских губернских ведомостей»: 26-летний начальник уголовного стола и губернский секретарь Михаил Праволамский, выпускник тамбовской семинарии.

А первым редактором неофициальной части стал Федор Мещерин, выпускник Московской духовной академии и магистр богословия. Человек, поработавший и учителем, и чиновником, директор мужской гимназии в Томске и губернских училищ.

Губернская газета продержалась долго: закрыли ее лишь в конце 1917 года.

Вид Томска , конец XIX века. www.elib.tomsk.ru

Первый журналистский «ляп»

Надо сказать, что юный Михаил Праволамский, которому выпала честь редактировать первую губернскую газету, ушел с поста редактора уже через несколько месяцев.

Не исключено, что поводом был «ляп», допущенных газетой под его чутким руководством. Она написала о золотопромышленнике Асташеве, который пожертвовал 3 тыс. рублей на открытие детского приюта и школы для девочек.

Причем это было правдой. Но заметка об этом зачем-то добавила, что губернатор распорядился сообщить о добром деле Асташева, а это как раз было ошибкой: распорядился об этом не губернатор, а генерал-губернатор.

По нынешним временам такая неточность выглядит сущей мелочью. Но бедного Праволамского обвинили в нарушении субординации и назначили частным приставом — больше его фамилия в истории журналистики не встречается.

Томская гордума и управа вплоть до 1899 г. располагались в бывшем здании магистрата. www.elib.tomsk.ru

Первая сибирская звезда журналистики

Конечно, губернская газета изобиловала официозом — для того-то ее, собственно, и начали издавать за казенный счет. Читать ее безумно скучно. Но даже тогда статьи ее неофициальной части порой производили впечатление.

Она, например, писала про каменщиков — крестьян-раскольников, добравшихся до Алтая, уехавших в Китай и вернувшихся обратно. Рассказывала про проход через Томск арестантов. Про женское образование.

В 1864 году с газетой начинают сотрудничать Николай Ядринцев (тот самый, кто назвал алтайские горы Сибирской Швейцарией) и его друг Григорий Потанин. И издание буквально преображается.

На фото слева направо: М.Я.Писарев , Н.М.Ядринцев , Г.Н.Потанин , М.В.Загоскин , А.П.Нестеров. Фото П.А.Милевского. 1890-е.

Ядринцев поднял газету на новый уровень. Хватит писать о темных улицах и лужах на дороге, решил он. И вот он размышляет на страницах газеты, почему молодежь уезжает в столицу. Почему развитие Сибири, русской колонии, не пошло путем Канады и США. Он призывает к открытию в регионе университета.

Видимо, поэтому Ядринцева и называют первым сибирским журналистом, хотя, конечно, этим делом занимались и до него… Друзья проработали в ведомостях недолго.

В 1865 году их судили за сепаратизм и отправили в ссылку. Но Ядринцев не оставил журналистику. Его статьи о нравах заключенных и сосланных сделали его знаменитым и после амнистии он много писал для сибирских газет и издавал свою.

Томский университет , за открытие которого боролся Ядринцев. www.elib.tomsk.ru

Первая частная газета

Осиротевшие без Ядринцева и Потанина «Томские губернские ведомости» еще долго оставалась единственной газетой губернии… Пока на сцену жизни не вышел Петр Макушин, человек талантливый, энергичный и харизматичный, а потому — успешный.

Родился Макушин в 1844-м в Пермской губернии в селе Путино — можно сказать, в обычной семье: папенька его был сельским дьячком. А вот образование получил достойное: два училища и две семинарии.

Два года после семинарии Петр учительствовал в Улале (Горно-Алтайске), а затем перебрался в губернскую столицу Томск. Там, поработав смотрителем духовного училища, он вышел в отставку и занялся бизнесом. Но не обычным.

Братья Макушины. www.elib.tomsk.ru

В 1873 году, будучи 29 лет от роду, Макушин запускает первый в Сибири книжный магазин. Это было громкое событие — ведь ближайший центр книгоиздания тогда находился в Москве, почта из Москвы в Томск ходила 20−25 дней, а заказы на книги доставляли месяцами.

Макушину, который сам ездил за книгами, предрекали скорый крах. Купец Василий Михайлов, давший ему ссуды на закуп книг, возможно, в первые недели долго ворочался перед сном, размышляя о судьбе своих денег. Но бизнес Макушина, что называется, взлетел — успех магазина был бешеный.

Вскоре Макушин организовал развозную торговлю — кстати, в Барнауле на привозные книги был огромный спрос. Мы не знаем, что натолкнуло его на мысль издавать свою газету. Известно лишь, что он попытался это сделать уже через три года после открытия магазина, но в Томске не было цензора, потому первый номер вышел только в 1881-м.

Пётр Макушин. www.elib.tomsk.ru Александр Адрианов. www.elib.tomsk.ru

Издание Макушина получило незамысловатое название: «Сибирская газета». Правда, тираж ее был тоже небольшой: 1−1,2 тыс. экземпляров. А в одном только Барнауле тогда жило 11−12 тыс. человек. Очевидно, желающих узнать голую правду о жизни в губернии было не много.

Первые независимые журналисты

Между тем, ни Петр Макушин, ни его команда понятия не имели, как издавать газету. Сотрудником редакции был, например, Александр Адрианов — этнограф, неутомимый путешественник, археолог и ботаник. И нулевой опыт в газетном деле. Первым главредом стал Александр Ефимов: учитель физики и математики. Та же история.

«Сибирскую газету» коллеги называли профессорской, но и «профессора», как оказалось, умели не все, а потому позвали на помощь местного ссыльного — Евгения Корша. Корш был человеком своеобразным: сослали его не за политику, а за подлог и подделку векселей.

Первый номер. Скан.

Но у него был опыт издания в Санкт-Петербурге «Северного вестника» и — не удивляйтесь — работы в правительственных «Томских губернских ведомостях» (вот уж поистине — кадровый голод). И в «Сибирской газете» он тоже пригодился. Правда, вскоре стали возникать конфликты.

Корш и Ядринцев, который уже жил в Петербурге и сотрудничал с «Сибирской газетой» дистанционно, сильно не взлюбили друг друга. Какая кошка пробежала между ними, неясно. Но Ядринцев обозвал Корша шулером. А тот, уйдя в другое издание, «оттоптался» на оппоненте по полной — назвал генерал-патриотом и сибирским величеством…

«Сибирская газета» прожила семь бурных лет, пока в 1888 году ее не закрыло Министерство внутренних дел. Незадолго до конца она потрясла читателей репортажем с судебного процесса о картеле сибирских винокуров.

Героем публикации стал Иван Платонов, будущий городской голова Барнаула. Перед судом тогда предстали 13 бизнесменов — все они отправились за решетку.

Дом Платоновых в Барнауле , ул. Пушкина , 40. staslandia.ru

Похоже, не последнюю роль в закрытии газеты сыграла публикация романа-фельетона Станюковича «Не столь отдаленные места» — это была чистой воды сатира на российские порядки.

Так или иначе — «Сибирская газета», а после ее закрытия «Сибирская жизнь», — стали на несколько десятилетий главными независимыми изданиями Томской губернии. Последнюю Петр Макушин издавал вместе с братом Алексеем — выдающимся томским врачом.

Первая алтайская «Купи-продай»

А вот на Алтае долгое время своей газеты не было. Первым алтайским газетным издателем стал некий Иван Ребров — человек, о котором на удивление мало известно.

Даже год выхода первого номера его газеты указывают по-разному: то ли это 1890-й, то ли 1898-й. Называлась она «Ежедневные телеграммы Северного телеграфного агентства, издаваемые в Барнауле», а печатали ее где-то на улице Короленко (тогда — Томской).

Родился Ребров, скорее всего, на Алтае. В 1875 году окончил Барнаульское окружное училище, трудился учителем на Салаирском руднике. В начале 1880-х открыл там, на руднике,… частную публичную библиотеку. Но вскоре закрыл ее — читателей не было.

Алтайские газеты. www.elib.tomsk.ru

Ребров перебрался в Бийск, запустил библиотеку и там. И даже начал на ней немного зарабатывать. Потом открыл типографию, переплетную мастерскую и книжный магазин.

От библиотеки он все же избавился — 8 тыс. книг передал в дар Бийску. А вот от типографского дела нет — и в конце концов стал печатать на своем оборудовании свои «телеграммы».

Первая на Алтае газета была двухполосной, страницы в ней добавляли при наличии рекламных объявлений.

«Телеграммы» Реброва напоминали нынешнюю «Купи-Продай». В них было море объявлений и ноль местной информации. Но зато он размещал немало коротеньких «новостюшек» об экономике и политике, светских сплетен и судебных репортажей.

В 1901 году газета сменила название на «Барнаульские известия». Но в 1906-м Ребров умер — и с его уходом закончилась первая алтайская газета.

Улица Льва Толстого в Барнауле , начало XX века. retro. moi-barnaul.ru

В 1896 году в Барнауле жило 28,8 тыс. человек.

Первая настоящая алтайская газета

Иван Ребров, издавая свою «Купи-продай», мечтал о настоящей газете, которая писала бы о местной жизни, о событиях. Он даже придумал ей название — «Барнаульский листок». Однако разрешение на ее издание он получил в Петербурге лишь незадолго до смерти — в октябре 1906 года. Так что эта газета так и не состоялась.

Но пять лет спустя, в 1911 году, сын небогатого крестьянина и барнаульского купца Василий Вершинин начал издавать «Жизнь Алтая» — она и стала первой большой местной газетой о жизни Алтайского округа, России и мира.

Первый номер. Скан.

Вершинин привлек к изданию лучшие силы — к примеру, в начале 1912 года ее редактором стал писатель Георгий Гребенщиков, благодаря которому тираж возрос до 3 тыс., а сама газета, не имевшая статуса губернской, стала весьма авторитетной — отдельные ее публикации перепечатывала и «Сибирская жизнь».

«Жизнь Алтая» имела собкоров в Санкт Петербурге, Томске, Семипалатинске, Бийске и населенных пунктах округа.

Василий Вершинин , издатель «Жизни Алтая». www.elib.tomsk.ru

Говорят, острые на язык сотрудники «профессорской" «Сибирской жизни» не без зависти называли издание «литературным пантеоном» — ведь она публиковала не только новости, но и стихи и прозу, литературные обзоры.

Газета было демократической и очень бойкой — не просто ж так ее редакторов регулярно штрафовали за публикации, «порочащие действия правительства». А вот издателю она приносила убытки — по крайней мере в первое время. Отсюда копеечные в прямом смысле гонорары авторам.

«Деньги у издателя есть, хотя он и скуп основательно. Стыдно мне за наши гонорары. Проза 1,5 и 2 копейки, стихи… 3 копейки (за газетную строку. — Прим. Н. С.)», — писал Гребенщиков.

Но Вершинин, не получавший дивиденды в деньгах, все же не проиграл. В 1912 году он стал депутатом Госдумы, а с началом войны ушел общественную работу с головой. А «Жизнь Алтая» перестала выходить в начале 1918 года — после того, как большевики запретили публикацию частных объявлений.

Судьбы первых алтайских журналистов и издателей

Василий Вершинин весной 1917 года сопровождал отрекшегося императора Николая II в Царское село, а осенью — в Тобольск. Октябрьскую революцию он не принял — как, собственно, и его газета.

В 1919 году в Крыму он сел на корабль союзников гибнущей Российской империи и уехал во Францию. На Родину больше не вернулся — в Париже сотрудничал с газетой «Дни», участвовал в работе масонской ложи «Северная звезда». Умер Вершинин в Праге в 1946-м.

Типография 1903 года. Наборная. Санкт-Петербург. humus.livejournal.com

Гребенщиков, самый знаменитыйредактор «Жизни Алтая», покинул страну в 1920-м. Сначала тоже жил во Франции, а с 1924 года в США. Там в штате Коннектикут он основал селение «Чураевка» — по названию своего знаменитого романа-эпопеи «Чураевы».

В конце 1930-х годов он переселился во Флориду, преподавал русскую литературу в университете. Там и умер в 1964 году. Был ли он счастлив? Вполне возможно: его книги читали и любили — правда, на Родине о нем мало кто помнил.

А вот судьба оставшихся в России трагичная. Порфирий Казанский, писавший в «Жизни Алтая» фельетоны, рассказы и обзоры под псевдонимами «Премудрая крыса Онуфрий», после революции сначала попробовал себя в политике. А потом пошел в учителя — преподавал географию в 22-й школе.

В 1932-м, когда на Алтае был голод, с семьей перебрался в Тюменцево. Учил школьников хорошей русской литературе, но в 1937-м попал в НКВД, где и признался: помогал колчаковцам и готовил восстание. В 1938-м его приговорили к расстрелу, реабилитировали — в 1960-м.

Типография 1903 года. Печатный цех. Санкт-Петербург. humus.livejournal.com

Еще один бывший редактор «Жизни Алтая» Акиндин Шапошников после революции тоже пошел было в политику. Но при большевиках оставил эти затеи и преподавал математику в 42-й школе. В том же 1937-м его забрали в НКВД, откуда живым он уже не вышел. Его расстреляли по решению тройки. А в 1959-м — реабилитировали.

В советское время их журналистские истории напрочь забыли — газеты стали «органами» партии. И только много лет спустя, когда старые газеты прочитали вновь, стало понятно: все эти люди должны занять в истории сибирской журналистики достойные места.