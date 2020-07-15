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15 июля 17°C
Жизнь

Немецкий климатолог про необъяснимо долгую жару в Сибири: «Это новый природный катаклизм»

Аномальная жара в регионах Сибири вызвана изменением воздушных потоков над Россией, предупреждает немецкий физик и климатолог Андерс Леверман. Ученого удивляет, что период повышенных температур на этой территории продолжается необычно долго, рассказывает DW.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
CC0

Растет число засух и наводнений

Cредняя температура, превышающая на 7 градусов обычную для соответствующего времени года, держится в Сибири уже целых 6 месяцев. И не очень понятно, почему так долго, говорит Андерс Леверман. «Это новый климатический феномен, его надо изучать», — считает ученый.

Леверман предполагает, что явление связано с потоками воздуха в атмосфере — высотным струйным течением.

Его можно представить себе в виде ленты, опоясывающей Землю в средних широтах, скажем, на уровне Москвы и Берлина. По мере того, как мы, люди, все больше нагреваем нашу планету, эта «лента» все больше извивается, уходя то на север, то на юг.

В результате повсюду на Земле все чаще происходят климатические аномалии, погодные катаклизмы. Причем одновременно растет число как засух, так и наводнений, как бы абсурдно это ни звучало", — объясняет он.

Андерс Леверман.
Андерс Леверман.
@anders.levermann

Всему виной таяние ледников

Отвечая на вопрос, почему над Сибирью образовалась столь устойчивая зона высокого давления с длительной жарой, эксперт говорит о таянии ледников, которые на такую погоду могли повлиять.

Бросается в глаза, насколько сильно растаяли в этом году льды у северного побережья Сибири. У нас есть наблюдения и теоретические физические работы, касающиеся льдов у берегов Скандинавии. Если зимой в них происходит разлом и льды расходятся, то именно там нередко возникает длительная область высокого давления.

Ведь если нет льда, то меньше отражается солнечный свет, и океан, а вместе с ним и близлежащие территории, нагреваются. Нечто подобное, скорее всего, происходит сейчас и в Сибири. Однако, повторюсь, поражает то, как долго все это продолжается, — продолжает он.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

Сибирская экономика может пострадать

Между тем, продолжительная жара ведет не только к многочисленным лесным пожарам, но и к дальнейшему таянию в Сибири вечной мерзлоты, из-за чего повреждаются трубопроводы, дороги, здания. Значит, этой части России грозит серьезный экономический ущерб.

Кроме того, в тех слоях грунта, где растаяла вечная мерзлота, начинается биологическая активность, а это ведет к выбросам в атмосферу метана. А он куда больше способствует парниковому эффекту, чем CO2.

Надо придумать новые способы вести экономическую деятельность, новые технологии, научиться по-новому удовлетворять наши потребности. Не за год, не за два, но за ближайшие 30 лет. К 2050 году мы должны добиться отказа всей мировой экономики от использования ископаемых энергоносителей, сжигание которых ведет к выбросам в атмосферу парникового газа CO2, — комментирует климатолог.

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