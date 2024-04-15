«Немного подождать, и все будет». Почему ям на дорогах в этом году особенно много и когда начнется ремонт

Почему асфальт в этом году особенно плохо перезимовал, когда его начнут чинить и какие еще дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2024 году, рассказал министр транспорта Антон Воронов.

Продление нацпроекта

2024-й для алтайских дорог отличается от предыдущих окончанием нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас идет последний год плановой пятилетки, в течение которой дороги Барнаула, Новоалтайска, Бийска, а также региональной сети должны были привести в порядок на 85%.

Однако на самом деле нацпроект не заканчивается и, по словам Воронова, фактически продлен еще на пять лет. На этот период задача будет поставлена одна: поддерживать уже отремонтированные дороги в состоянии, которого удалось достичь. Финансирование при этом тоже продолжится – бюджет на плановые 2025-2026 годы уже сейчас чуть больше, чем в этом, отметил министр.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Больше денег

В 2023 году алтайский Минтранс подписал меморандум с Росавтодором о ремонте опорной сети дорог, соединяющих Алтайский край с другими регионами и государствами. Сюда входят трассы «Алейск – Чарышское», «Алтай – Кузбасс», «Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью» и другие. Соглашение будет работать по тому же принципу: привести в порядок 85% дорог. Сейчас в приемлемом состоянии находятся 63%. Работы продлятся с 2024 по 2028 год.

Объем дорожного фонда в начале года стартовал с 16,2 млрд рублей. Однако на мартовской сессии АКЗС его увеличили до 17,7 млрд. Также рекордная сумма в 2024 году пойдет на поддержку муниципалитетов – 2,6 млрд рублей. Самую крупную поддержку получат Барнаул (1,1 млрд рублей) и Бийск (почти полмиллиарда), а также Рубцовск, который начнет с суммы 200 млн.

Значения эти наверняка неокончательные, говорит Воронов. За год бюджет края еще не единожды скорректируют, в том числе по доходам, и дорожный фонд тоже может пополниться.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Узнаем к концу года

Если в прошлом году отремонтировали около 800 км дорог, то на 2024-й запланировали пока 600 км. Но в подсчетах поучаствовали еще не все муниципалитеты.

«Край проводит торги до 1 апреля, но у муниципалитетов сроки могут быть дальше. Поэтому цифра еще подрастет. Плюс у нас есть проект поддержки местных инициатив, в котором жители нередко выбирают ремонт местных дорог. Эти километры тоже учитываются. В общем, итог мы узнаем только к концу года. Будем стремиться к показателю 2023-го – не меньше», — объяснил министр.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Кстати, в количество дорог, включенных в план ремонта, не входит починка по гарантии. Это, по словам Воронова, отдельная мера. Каждую весну специалисты проверяют дороги, сделанные за последние четыре года, находят развалившийся асфальт, и подрядчик заделывает дыры за свой счет. Никаких дополнительных расходов бюджет при этом не несет.

«Кто прожил всю жизнь тут, меня поймет»

Ям в этом сезоне действительно придется залатать много. Алтайские дороги особенно плохо пережили эту зиму в сравнении с прошлыми годами. Более того, в середине апреля дорожников на улицах практически не видно – сезон ремонтов явно запаздывает.

Министр назвал причиной аномальную погоду в последние полгода.

«Мы все пережили эту зиму и видели, как много раз погода резко менялась с плюса на минус. Такое бывает крайне редко. Я, по крайней мере, вообще не помню. Кто прожил в Алтайском крае всю жизнь, меня поймет. На качестве дорог такие скачки тоже сказываются», – объяснил он.

Ремонт дорог в Барнауле. barnaul.org

Поэтому же на улицы еще не вышли дорожники: земля в этом году сильно промерзла, пока все не оттает окончательно – ремонт получится некачественным.

По словам Воронова, весенние работы должны были стартовать уже на неделе с 8 по 14 апреля, но у природы опять были свои планы: полили дожди, а потом и вовсе нагрянуло очередное резкое похолодание.

«Для дорожных специалистов зима была крайне сложной. Сейчас нужно только немного подождать, и все будет приведено в порядок», – пообещал он.

Ждут своего часа

Упомянул министр и про еще одну развязку, которая, возможно, появится следом за Змеиногорской. Правда, когда это будет – пока даже не предполагают.

Дело в том, что в начале апреля губернатор Алтайского края подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в районе пересечения Ленточного Бора с ул. Власихинской.

В будущем там может появиться очередная развязка, но конкретных сроков и сумм нет. Минтранс и Алтайавтодор просто подготовили землю заранее – под будущие свободные средства.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

«Мы постоянно проектируем крупные объекты на перспективу, чтобы, при появлении источников финансирования, можно было оперативно начать строительство. Ведь проектирование занимает не месяц и не два, а порой даже не один год. При планировании учитываем трафик и важность развития отдельных районов и направлений. Поэтому несколько объектов у нас в запасе есть всегда, но они ждут своего часа», – признался Воронов.

Как пример министр привел дорогу «Алтайское – Ая». По его словам, изначально средства нашли только на первые 20 км. Оставшиеся 15 проектировали без источника финансирования. Но в прошлом году федеральное правительство поддержало ходатайство края и перераспределило средства инфраструктурного бюджетного кредита на следующий этап дороги.

В итоге готовятся торги на еще 7 км – с новым красивым пешеходным мостом. Работы начнут в этом году, а завершить планируют в 2025-м. Обойдется ремонт в 1,9 млрд рублей.

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