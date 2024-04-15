«Немного подождать, и все будет». Почему ям на дорогах в этом году особенно много и когда начнется ремонт

Продление нацпроекта
2024-й для алтайских дорог отличается от предыдущих окончанием нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас идет последний год плановой пятилетки, в течение которой дороги Барнаула, Новоалтайска, Бийска, а также региональной сети должны были привести в порядок на 85%.
Однако на самом деле нацпроект не заканчивается и, по словам Воронова, фактически продлен еще на пять лет. На этот период задача будет поставлена одна: поддерживать уже отремонтированные дороги в состоянии, которого удалось достичь. Финансирование при этом тоже продолжится – бюджет на плановые 2025-2026 годы уже сейчас чуть больше, чем в этом, отметил министр.
Больше денег
В 2023 году алтайский Минтранс подписал меморандум с Росавтодором о ремонте опорной сети дорог, соединяющих Алтайский край с другими регионами и государствами. Сюда входят трассы «Алейск – Чарышское», «Алтай – Кузбасс», «Павловск – Камень-на-Оби – граница с Новосибирской областью» и другие. Соглашение будет работать по тому же принципу: привести в порядок 85% дорог. Сейчас в приемлемом состоянии находятся 63%. Работы продлятся с 2024 по 2028 год.
Объем дорожного фонда в начале года стартовал с 16,2 млрд рублей. Однако на мартовской сессии АКЗС его увеличили до 17,7 млрд. Также рекордная сумма в 2024 году пойдет на поддержку муниципалитетов – 2,6 млрд рублей. Самую крупную поддержку получат Барнаул (1,1 млрд рублей) и Бийск (почти полмиллиарда), а также Рубцовск, который начнет с суммы 200 млн.
Значения эти наверняка неокончательные, говорит Воронов. За год бюджет края еще не единожды скорректируют, в том числе по доходам, и дорожный фонд тоже может пополниться.
Узнаем к концу года
Если в прошлом году отремонтировали около 800 км дорог, то на 2024-й запланировали пока 600 км. Но в подсчетах поучаствовали еще не все муниципалитеты.
«Край проводит торги до 1 апреля, но у муниципалитетов сроки могут быть дальше. Поэтому цифра еще подрастет. Плюс у нас есть проект поддержки местных инициатив, в котором жители нередко выбирают ремонт местных дорог. Эти километры тоже учитываются. В общем, итог мы узнаем только к концу года. Будем стремиться к показателю 2023-го – не меньше», — объяснил министр.
Кстати, в количество дорог, включенных в план ремонта, не входит починка по гарантии. Это, по словам Воронова, отдельная мера. Каждую весну специалисты проверяют дороги, сделанные за последние четыре года, находят развалившийся асфальт, и подрядчик заделывает дыры за свой счет. Никаких дополнительных расходов бюджет при этом не несет.
«Кто прожил всю жизнь тут, меня поймет»
Ям в этом сезоне действительно придется залатать много. Алтайские дороги особенно плохо пережили эту зиму в сравнении с прошлыми годами. Более того, в середине апреля дорожников на улицах практически не видно – сезон ремонтов явно запаздывает.
Министр назвал причиной аномальную погоду в последние полгода.
«Мы все пережили эту зиму и видели, как много раз погода резко менялась с плюса на минус. Такое бывает крайне редко. Я, по крайней мере, вообще не помню. Кто прожил в Алтайском крае всю жизнь, меня поймет. На качестве дорог такие скачки тоже сказываются», – объяснил он.
Поэтому же на улицы еще не вышли дорожники: земля в этом году сильно промерзла, пока все не оттает окончательно – ремонт получится некачественным.
По словам Воронова, весенние работы должны были стартовать уже на неделе с 8 по 14 апреля, но у природы опять были свои планы: полили дожди, а потом и вовсе нагрянуло очередное резкое похолодание.
«Для дорожных специалистов зима была крайне сложной. Сейчас нужно только немного подождать, и все будет приведено в порядок», – пообещал он.
Ждут своего часа
Упомянул министр и про еще одну развязку, которая, возможно, появится следом за Змеиногорской. Правда, когда это будет – пока даже не предполагают.
Дело в том, что в начале апреля губернатор Алтайского края подписал постановление об изъятии земельных участков и объектов недвижимости в районе пересечения Ленточного Бора с ул. Власихинской.
В будущем там может появиться очередная развязка, но конкретных сроков и сумм нет. Минтранс и Алтайавтодор просто подготовили землю заранее – под будущие свободные средства.
«Мы постоянно проектируем крупные объекты на перспективу, чтобы, при появлении источников финансирования, можно было оперативно начать строительство. Ведь проектирование занимает не месяц и не два, а порой даже не один год. При планировании учитываем трафик и важность развития отдельных районов и направлений. Поэтому несколько объектов у нас в запасе есть всегда, но они ждут своего часа», – признался Воронов.
Как пример министр привел дорогу «Алтайское – Ая». По его словам, изначально средства нашли только на первые 20 км. Оставшиеся 15 проектировали без источника финансирования. Но в прошлом году федеральное правительство поддержало ходатайство края и перераспределило средства инфраструктурного бюджетного кредита на следующий этап дороги.
В итоге готовятся торги на еще 7 км – с новым красивым пешеходным мостом. Работы начнут в этом году, а завершить планируют в 2025-м. Обойдется ремонт в 1,9 млрд рублей.
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