Необходимый, но опасный: что такое SPF-крем и с чем его носить

Средство, чтобы обезопасить себя от негативного влияния солнечных лучей ученые нашли давно. Кремами с SPF они рекомендуют пользоваться ежедневно, но оказывается, при неправильном употребоении они могут и навредить. Как прааильно подобрать и использовать SPF защиту разбирался altapress.ru.

Польза и вред солнца

Одна из главных причин преждевременного старения — солнце, однако это не самое неприятное из последствий влияния ультрафиолетового излучения, гораздо опаснее рак кожи, пишет «Комсомольская правда».

Навредить человеку может не только обилие солнца, но и недостаток ультрафиолетового излучения. Наш организм под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин D. Он помогает процессу формирования костей. Так же ультрафиолет способствует синтезу коллагена. Его недостаток тоже приводит к старению кожи: дряблости и появлению морщин. Поэтому, очень важно соблюдать баланс в приеме солнечных ванн и ежедневно пользоваться SPF средствами

Что такое SPF

SPF или Sun Protection Factor в переводе с английского расшифровывается как фактор солнечной защиты. Это своеобразный индикатор того, как защищен участок тела, на который нанесли средство с SPF. Цифры, которые производители указывают рядом с аббревиатурой не относятся ко времени на которое средство гарантирует защиту. Они являются условным показателем степени защиты тем самым кремом от солнечных ожогов, сообщает американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Чем больше число, выше степень защиты обеспечивает средство. Именно исходя из этих обозначений индивидуально подбирается солнцезащитный крем.

Уровень защиты SPF

Средства, которые содержат в себе компоненты отражающие или поглощающие ультрафиолет, имеют определенную маркировку и гарантируют от легкой до полностью блокирующей воздействие солнца защиты.

SPF 2−4 — защищает от 50−75% УФ,

SPF 4−10 — защищает от 85% УФ,

SPF 10−20 — защищает от 95% УФ,

SPF 20−30 — защищает от 97% УФ,

SPF 50 — защищает от 99,5% УФ.

Следует запомнить, что максимальное количество времени, которое любой SPF-крем, даже с максимальной степенью защиты, может обеспечить — 2 часа.

Как выбрать солнцезащитный крем

Американская академии дерматологии рекомендует обращать внимание на то, чтобы средство охватывало как UVA, так и UVB лучи — эта информация зачастую указывается на этикетке.

Крем с SPF ученые рекомендуют использовать ежедневно, а степень защиты подбирать индивидуально, учитывая несколько факторов: возраст, образ жизни, состояние кожи, индекс ультрафиолета в вашем регионе.

В зимний и весенний периоды, работая в помещении, можно обойтись средством, где SPF не превышает 15, а вот пребывая на открытом солнце летом — минимум 30.

Как наносить SPF крем

Защищать от воздействия ультрафиолетового излучения нужно не только лицо и шею — все открытые для ультрафиолета.

Средство с SPF действует лучше, когда используется в качестве финального покрытия. Это важно для тех, кто в повседневности пользуется косметикой. В этом случае лучше приобрести тональный крем или пудру с SPF фактором.

Вне зависимости от того сколько средств с SPF вы наносите — степень защиты не увеличивается. Более того, комбинировать между собой различные средства не рекомендуется — это может ослабить действие продукта.

Вред солнцезащитных кремов

При нанесении крема важно учитывать, что солнцезащитные фильтры использованные неправильно, могут оказывать вредное воздействие на кожу: вызывать раздражение, угревую сыпь и многое другое.

Любой SPF крем сохраняет свою эффективность в течении 2 часов активного воздействия ультрафиолета. После этого его рекомендуется обновлять. В идеале, это означает спустя несколько часов после пребывания под открытым солнцем (суммарно) полностью смыть и нанести заново, иначе крем начнет действовать отрицательно. В условиях города полностью смывать и наносить заново средство бывает очень непросто сделать, однако, если вдуматься, то работающему в офисе городскому жителю это и не пригодиться.