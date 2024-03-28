Необычные чипсы из оленьего мха создали в России

В основе закуски — ягель и лесные ягоды. Известно, что первые упаковки чипсов можно приобрести в местном магазине.
Согласно рецептуре, мох вымачивают несколько дней, а потом вываривают в ягодном сиропе. В производстве используют местные ягоды — смородину и чернику.
Когда все готово, мох отправляют на сушку — тогда он становится похожим на обычные чипсы.
Уникальное производство в дальнейшем хотят совершенствовать, расширяя ассортимент.
Ранее стало известно, что чипсы с экзотическими вкусами появятся летом в России.
Самое важное - в нашем Telegram-канале