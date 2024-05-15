Необычные морские гады атаковали туристов в Таиланде

Очевидцы описывают этих существ как прозрачные организмы в форме ленты, похожие на желе. Ширина таких организмов — один сантиметр, а длина — примерно пять сантиметров. Внутри тела можно заметить небольшие черные уплотнения.
По словам отдыхающих, контакт с этими существами может быть болезненным и даже привести к травмам.
Отмечается, что, судя по описанию, речь идет о сальпидах. Это морских обитатели из отряда оболочников. Иногда их скопление можно встретить у поверхности воды. Для человека это опасно лишь небольшими ожогами.
При этом повреждения не так опасны, как, например, после контакта с некоторыми видами медуз.
Ранее сообщалось, что в Таиланде пересох крупный водопад.
Самое важное - в нашем Telegram-канале