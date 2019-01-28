Как задобрить домового: 3 необычных рецепта блюд из каши

28 января считается днем угощения домового. В древности, чтобы задобрить духа, на печке оставляли кашу. Altapress.ru расскажет об этом празднике и о том, как можно приготовить привычное нам с детства блюдо по-новому.

День угощения домового

Этот праздник появился еще и в честь велесичей. Они — небесные войны бога Велеса. По преданию, некоторые из них сошли на Землю. Те, кто ушел в лес, стали лешими. Собственно, так же появились водяные, полевые и домовые. И каждому из них поклонялись по-своему.

Для покровителя дома, например, надо было оставлять угощение. Раньше в этот день за печку прятали горшочек каши. Его обкладывали углями, чтобы подарок не остыл к полуночи, когда придет домовой.

Внедряем кашу!

Крупа СС0

Оладьи из пшенки

На такое блюдо может потребоваться чуть больше времени, чем на обычные оладьи. Но само по себе приготовление трудностей не вызовет.

Полстакана пшена залейте стаканом воды, после пятиминутной варки залейте молоком и доведите до кипения. Накройте крышкой и дайте настояться, желательно несколько часов (можно приготовить кашу с вечера).

Следующий этап — добавляем 100 грамм творога, 2 яйца, 2−3 столовых ложки сметаны, полчайной ложки соды. Соль и сахар добавьте по вкусу к остальным ингредиентам. Тщательно перемешиваем. После этого положите 2−3 ложки муки. Тесто готово, остается пожарить оладьи.

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Овсянка с яйцом и сыром

Рецепт до безумия прост — и в этом его прелесть. Варим овсяную кашу на воде. За пару минут до готовности разбиваем в кастрюлю яйцо и мешаем до однородности. Нужно дождаться готовности, добавить сливочное масло, потереть сыр и перемешать.

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Кукурузная каша с креветками и беконом

Кукурузная каша готовится как обычно. Но в готовую кашу необходимо добавить 200 грамм тертого сыра и 3 столовых ложки сливочного масла. На разогретой сковородке обжариваем бекон. Убираем его в отдельную емкость. Жарим креветки в той же посуде, к ним добавляем 4 столовых ложки лимонного сока.

После того, как мясо креветок станет розовым, добавьте зеленый лук, петрушку и чеснок, верните в сковороду бекон. После ещё 3 минут убирайте с огня. На тарелку выкладываем кашу, сверху креветки с беконом. По желанию можно смешать ингредиенты.

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