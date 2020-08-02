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Жизнь

Необычный способ продлить жизнь смартфона назвал эксперт

Срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз, заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, сообщает «Прайм».

Смартфон.
Смартфон.
СС0

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», — отметил Тимофеев.

Эксперт добавил, что владельцы смартфонов зачастую наклеивают на экран бронестекло или пленку, что защищает гаджет не только от царапин, но и от трещин в случае падения.

Также Александр Тимофеев заметил, что класть телефон экраном вниз необходимо и в случае, если он находится в чехле, поскольку камера все равно может поцарапаться.

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