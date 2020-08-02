Необычный способ продлить жизнь смартфона назвал эксперт

Срок службы смартфона можно продлить, если класть его экраном вниз, заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, сообщает « Прайм ».

«Класть телефон лицом вниз более разумно, так как защиты для экрана придумано много вариантов. А вот для камер пока излишеств с задворками мало. Большинство телефонов имеют выступающую часть камеры, что связано с количеством линз в объективе», — отметил Тимофеев.

Эксперт добавил, что владельцы смартфонов зачастую наклеивают на экран бронестекло или пленку, что защищает гаджет не только от царапин, но и от трещин в случае падения.

Также Александр Тимофеев заметил, что класть телефон экраном вниз необходимо и в случае, если он находится в чехле, поскольку камера все равно может поцарапаться.