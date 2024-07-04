С 2010 по 2020 год наблюдалось резкое ускорение, и скорость потери льда удвоилась, указывает Lenta.ru.

Ученые зафиксировали резкое увеличение разрывов в ледниках. Это когда нижние части отделяются от верхних.

Таяние становится необратимым процессом.

Прогнозы могут быть слишком заниженными и нельзя недооценивать масштабы будущего таяния ледников.

Ранее впервые за 30 лет пришел в движение самый гигантский в мире айсберг. Это произошло в Антарктиде. Ледяная глыба в 1986 году откололась от шельфового ледника и после застряла на дне моря Уэддела.

Айсберг растаял достаточно, чтобы прийти в движение, также помогли процессу течения и сильные ветры.

Также гигантский айсберг размером с Лондон показали на видео с высоты. Также в океане айсберг перевернулся вместе с людьми.

Мужчины упали в воду, а на корабле, откуда велась съемка, закричали люди.

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