С 2010 по 2020 год наблюдалось резкое ускорение, и скорость потери льда удвоилась, указывает Lenta.ru.
Ученые зафиксировали резкое увеличение разрывов в ледниках. Это когда нижние части отделяются от верхних.
Таяние становится необратимым процессом.
Прогнозы могут быть слишком заниженными и нельзя недооценивать масштабы будущего таяния ледников.
Ранее впервые за 30 лет пришел в движение самый гигантский в мире айсберг. Это произошло в Антарктиде. Ледяная глыба в 1986 году откололась от шельфового ледника и после застряла на дне моря Уэддела.
Айсберг растаял достаточно, чтобы прийти в движение, также помогли процессу течения и сильные ветры.
Также гигантский айсберг размером с Лондон показали на видео с высоты. Также в океане айсберг перевернулся вместе с людьми.
Мужчины упали в воду, а на корабле, откуда велась съемка, закричали люди.
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