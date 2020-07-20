Неоднозначная реклама «бнёшься как дёшево» в Барнауле привлекла внимание ФАС

Речь идет о баннере с текстом «бнёшься как дешево», где в начале слова стоит смайлик. На баннере есть пояснение: смайлик = «улы». Следовательно, автор, скорее всего, имел ввиду фразу «улыбнёшься как дёшево».
«По предварительным оценкам антимонопольной службы в рассматриваемой рекламе слово „улыбнёшься“ в виду его стилистики написания воспринимается как бранное слово, содержащее смысловые ассоциации непристойного и двусмысленного характера», — отмечают в ФАС.
По этому факту возбудили дело по признакам нарушения ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».
Рассмотрение дела назначено на 5 августа.