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Жизнь

Неоднозначная реклама «бнёшься как дёшево» в Барнауле привлекла внимание ФАС

Алтайское краевое УФАС выясняет, скрыта ли нецензурная лексика в рекламе магазина-сервиса «zavGar». Антимонопольщики подозревают, что так и есть. Баннер заметили в ходе надзора за наружной рекламой в Барнауле.

Неоднозначная реклама автосервиса.
Неоднозначная реклама автосервиса.
пресс-служба УФАС по Алтайскому краю

Речь идет о баннере с текстом «бнёшься как дешево», где в начале слова стоит смайлик. На баннере есть пояснение: смайлик = «улы». Следовательно, автор, скорее всего, имел ввиду фразу «улыбнёшься как дёшево».

«По предварительным оценкам антимонопольной службы в рассматриваемой рекламе слово „улыбнёшься“ в виду его стилистики написания воспринимается как бранное слово, содержащее смысловые ассоциации непристойного и двусмысленного характера», — отмечают в ФАС.

По этому факту возбудили дело по признакам нарушения ч. 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе».

Рассмотрение дела назначено на 5 августа.

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