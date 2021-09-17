Неопалимая Купина: что строго запрещено делать в праздник иконы Божьей Матери 17 сентября

17 сентября церковь отмечает праздник иконы Божьей Матери, или Неопалимую Купину. Рассказываем, почему в этот день нельзя разжигать костры и петь.

Что за праздник?

Икона Божьей Матери — ее еще называют Неопалимой Купиной — стала прообразом Богоматери, который символизирует непорочное зачатие Девы Марии.

Образ представляет собой изображение Богородицы с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду. Она образована двумя четырехугольниками — зеленым и красным.

Что следует делать 17 сентября?

На Руси считалось, что в Неопалимую Купину икона поможет защитить дом от пожаров и молний. 17 числа Божьей Матери усердно молились, чтобы заполучить удачу и благоговение свыше.

Обычно в этот день женщины собирали урожай лука. Мужчины же обходили сеновалы и вонзали вилы в стога — чтобы изгнать из жизни болезни и несчастья.

Пожар. Огонь. Пламя. СС0

Что запрещено на Неопалимую Купину?

Нельзя:

разжигать костры — иначе можно навлечь огонь на жилище;

рубить дрова. Сегодня хозяйственность может привести к недугам;

петь , особенно женщинам. Славяне были уверены: «Шумная баба беду накликать может».

Дрова. СС0

Приметы на праздник иконы Божьей Матери