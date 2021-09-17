Неопалимая Купина: что строго запрещено делать в праздник иконы Божьей Матери 17 сентября

Что за праздник?
Икона Божьей Матери — ее еще называют Неопалимой Купиной — стала прообразом Богоматери, который символизирует непорочное зачатие Девы Марии.
Образ представляет собой изображение Богородицы с младенцем, заключенное в восьмиконечную звезду. Она образована двумя четырехугольниками — зеленым и красным.
Что следует делать 17 сентября?
На Руси считалось, что в Неопалимую Купину икона поможет защитить дом от пожаров и молний. 17 числа Божьей Матери усердно молились, чтобы заполучить удачу и благоговение свыше.
Обычно в этот день женщины собирали урожай лука. Мужчины же обходили сеновалы и вонзали вилы в стога — чтобы изгнать из жизни болезни и несчастья.
Что запрещено на Неопалимую Купину?
Нельзя:
- разжигать костры — иначе можно навлечь огонь на жилище;
- рубить дрова. Сегодня хозяйственность может привести к недугам;
- петь, особенно женщинам. Славяне были уверены: «Шумная баба беду накликать может».
Приметы на праздник иконы Божьей Матери
- Мышь бежит по полу — к пожару;
- утренний дождь — к ясным дням;
- муравьи построили высокие муравейники — к суровой зиме.