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Неординарная помощь: господдержка бизнеса во время пандемии

Пандемия коронавируса и ограничительные меры в работе компаний и предприятий стали настоящим испытанием для предпринимательского сообщества в этом году. Для сохранения бизнеса, рабочих мест, минимизации экономических потерь в Алтайском крае реализуется комплекс беспрецедентных мер государственной поддержки.

Применять их начали с апреля текущего года. Часть мер была ориентирована на все субъекты предпринимательства, такие как: запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и контрольно-надзорных органов; снижение страховых взносов (для организаций и ИП, включённых в Единый реестр СМСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%); продление сроков предоставления отчетности по налогам; снижение требований к обеспечению госконтрактов; отмена налогов за второй квартал для особо пострадавших отраслей.

Фирма «Колос».
Фирма «Колос».
Анна Зайкова

Другие шаги, направленные на оказание помощи предпринимателям, были адресными (по заявлениям предпринимателей) и преследовали цель поддержать наиболее пострадавшие сферы.

Самыми востребованными мерами в данном случае стали субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы за апрель-май. Более 14,6 тысячи субъектов предпринимательской деятельности воспользовались ими на сумму 1,2 млрд рублей.

Кроме того в Алтайском крае было выдано более 3,5 тысяч кредитов на сумму 6 млрд рублей под 2% годовых на возобновление деятельности (на заработную плату) с возможностью последующего списания.

Централизовано, через обращение в налоговую службу, выплачивались субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия предпринимателям, осуществляющим работу по целому ряду направлений, предполагающих контактирование с людьми. Было выдано более 2 тысяч субсидий на сумму более 87,6 млн рублей.

Среди региональных мер господдержки большим спросом пользуются финансовая поддержка, предоставляемая предпринимателям Алтайским фондом микрозаймов. Фонд упростил требования к заемщику, а процентная ставка за пользование заемными средствами для предпринимателей наиболее пострадавших отраслей была снижена до 3%, а позже она была установлена в размере 1% и 2% в зависимости от вида деятельности.

Бизнес и пандемия.
Бизнес и пандемия.
Пресс-служба «Алтайского фонда микрозаймов»

В течение 11 месяцев 2020 года Алтайским фондом микрозаймов было выдано 382 займа на сумму 743,8 млн рублей.

Гарантийная поддержка через Алтайский фонд МСП не утратила своей актуальности и в период пандемии: предприниматели не оставляют своих планов в развитии проектов и привлечении инвестиций. Программа фонда «Приоритет» как раз адресована таким предпринимателям. В ее условиях сокращен срок согласования обращений по вопросам пролонгации, реструктуризации кредитов под поручительство фонда, а также разрешено гарантийное сопровождение кредитов предприятий ряда отраслей, осуществляющих подакцизную деятельность.

В течение 11 месяцев 2020 года Фонд МСП оказал поддержку 88 субъектам бизнеса на сумму 466,6 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей кредитных ресурсов.

Наталья Магель, заместитель директора Алтайского Фонда МСП.
Наталья Магель, заместитель директора Алтайского Фонда МСП.
Алтайский Фонд поддержки МСП

В качестве дополнительных нефинансовых мер поддержки алтайского бизнеса следует назвать оказание в режиме online консультаций и обучения, а также бесплатные услуги по регистрации товарного знака, патентованию, сертификации продукции, разработке сайтов, консультирование по диверсификации бизнеса и кризисному планированию, персональное консультирование и вывод на электронные торговые площадки субъектов предпринимательства-экспортеров, изготовление аудио/видеоматериалов рекламного характера и др.

В рамках работы «горячей линии» (8−800−222−8322) центра «Мой бизнес», которая функционирует с 30 марта, было обработано более 7 тысяч обращений граждан и представителей малого и среднего бизнеса.

В условиях пандемии в Алтайском крае были полностью выполнены мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, почти 5 тысяч субъектов получили более 10 тыс. консультаций, 71 компанией при поддержке центра экспорта удалось заключить 101 экспортный контракт на сумму 82,7 млн долларов.

В текущем году на создание промышленного технопарка в городе Рубцовске предоставлено 252,5 млн. рублей из федерального бюджета. В рамках указанного проекта предполагается создание современного производства с центром коллективного пользования и трудоустройством более 180 человек.

Рубцовский завод запасных частей
Рубцовский завод запасных частей
altapress.ru

Дополнительным инструментом поддержки бизнеса стала индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края, реализуемая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, в рамках которой в текущем году более полумиллиарда рублей бюджетных средств направлено на стимулирование инвестиционных вложений, в том числе обновление оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства.

Размещено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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