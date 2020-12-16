Неординарная помощь: господдержка бизнеса во время пандемии

Другие шаги, направленные на оказание помощи предпринимателям, были адресными (по заявлениям предпринимателей) и преследовали цель поддержать наиболее пострадавшие сферы.
Самыми востребованными мерами в данном случае стали субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы за апрель-май. Более 14,6 тысячи субъектов предпринимательской деятельности воспользовались ими на сумму 1,2 млрд рублей.
Кроме того в Алтайском крае было выдано более 3,5 тысяч кредитов на сумму 6 млрд рублей под 2% годовых на возобновление деятельности (на заработную плату) с возможностью последующего списания.
Централизовано, через обращение в налоговую службу, выплачивались субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия предпринимателям, осуществляющим работу по целому ряду направлений, предполагающих контактирование с людьми. Было выдано более 2 тысяч субсидий на сумму более 87,6 млн рублей.
Среди региональных мер господдержки большим спросом пользуются финансовая поддержка, предоставляемая предпринимателям Алтайским фондом микрозаймов. Фонд упростил требования к заемщику, а процентная ставка за пользование заемными средствами для предпринимателей наиболее пострадавших отраслей была снижена до 3%, а позже она была установлена в размере 1% и 2% в зависимости от вида деятельности.
В течение 11 месяцев 2020 года Алтайским фондом микрозаймов было выдано 382 займа на сумму 743,8 млн рублей.
Гарантийная поддержка через Алтайский фонд МСП не утратила своей актуальности и в период пандемии: предприниматели не оставляют своих планов в развитии проектов и привлечении инвестиций. Программа фонда «Приоритет» как раз адресована таким предпринимателям. В ее условиях сокращен срок согласования обращений по вопросам пролонгации, реструктуризации кредитов под поручительство фонда, а также разрешено гарантийное сопровождение кредитов предприятий ряда отраслей, осуществляющих подакцизную деятельность.
В течение 11 месяцев 2020 года Фонд МСП оказал поддержку 88 субъектам бизнеса на сумму 466,6 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей кредитных ресурсов.
В качестве дополнительных нефинансовых мер поддержки алтайского бизнеса следует назвать оказание в режиме online консультаций и обучения, а также бесплатные услуги по регистрации товарного знака, патентованию, сертификации продукции, разработке сайтов, консультирование по диверсификации бизнеса и кризисному планированию, персональное консультирование и вывод на электронные торговые площадки субъектов предпринимательства-экспортеров, изготовление аудио/видеоматериалов рекламного характера и др.
В рамках работы «горячей линии» (8−800−222−8322) центра «Мой бизнес», которая функционирует с 30 марта, было обработано более 7 тысяч обращений граждан и представителей малого и среднего бизнеса.
В условиях пандемии в Алтайском крае были полностью выполнены мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, почти 5 тысяч субъектов получили более 10 тыс. консультаций, 71 компанией при поддержке центра экспорта удалось заключить 101 экспортный контракт на сумму 82,7 млн долларов.
В текущем году на создание промышленного технопарка в городе Рубцовске предоставлено 252,5 млн. рублей из федерального бюджета. В рамках указанного проекта предполагается создание современного производства с центром коллективного пользования и трудоустройством более 180 человек.
Дополнительным инструментом поддержки бизнеса стала индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края, реализуемая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, в рамках которой в текущем году более полумиллиарда рублей бюджетных средств направлено на стимулирование инвестиционных вложений, в том числе обновление оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства.
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