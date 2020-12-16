Неординарная помощь: господдержка бизнеса во время пандемии

Применять их начали с апреля текущего года. Часть мер была ориентирована на все субъекты предпринимательства, такие как: запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и контрольно-надзорных органов; снижение страховых взносов (для организаций и ИП, включённых в Единый реестр СМСП, совокупный объем страховых взносов снижается с 30% до 15%); продление сроков предоставления отчетности по налогам; снижение требований к обеспечению госконтрактов; отмена налогов за второй квартал для особо пострадавших отраслей.

Пандемия коронавируса и ограничительные меры в работе компаний и предприятий стали настоящим испытанием для предпринимательского сообщества в этом году. Для сохранения бизнеса, рабочих мест, минимизации экономических потерь в Алтайском крае реализуется комплекс беспрецедентных мер государственной поддержки.

Другие шаги, направленные на оказание помощи предпринимателям, были адресными (по заявлениям предпринимателей) и преследовали цель поддержать наиболее пострадавшие сферы.

Самыми востребованными мерами в данном случае стали субсидии на неотложные нужды и выплату заработной платы за апрель-май. Более 14,6 тысячи субъектов предпринимательской деятельности воспользовались ими на сумму 1,2 млрд рублей.

Кроме того в Алтайском крае было выдано более 3,5 тысяч кредитов на сумму 6 млрд рублей под 2% годовых на возобновление деятельности (на заработную плату) с возможностью последующего списания.

Централизовано, через обращение в налоговую службу, выплачивались субсидии на дезинфекционные и профилактические мероприятия предпринимателям, осуществляющим работу по целому ряду направлений, предполагающих контактирование с людьми. Было выдано более 2 тысяч субсидий на сумму более 87,6 млн рублей.

Среди региональных мер господдержки большим спросом пользуются финансовая поддержка, предоставляемая предпринимателям Алтайским фондом микрозаймов. Фонд упростил требования к заемщику, а процентная ставка за пользование заемными средствами для предпринимателей наиболее пострадавших отраслей была снижена до 3%, а позже она была установлена в размере 1% и 2% в зависимости от вида деятельности.

Бизнес и пандемия. Пресс-служба «Алтайского фонда микрозаймов»

В течение 11 месяцев 2020 года Алтайским фондом микрозаймов было выдано 382 займа на сумму 743,8 млн рублей.

Гарантийная поддержка через Алтайский фонд МСП не утратила своей актуальности и в период пандемии: предприниматели не оставляют своих планов в развитии проектов и привлечении инвестиций. Программа фонда «Приоритет» как раз адресована таким предпринимателям. В ее условиях сокращен срок согласования обращений по вопросам пролонгации, реструктуризации кредитов под поручительство фонда, а также разрешено гарантийное сопровождение кредитов предприятий ряда отраслей, осуществляющих подакцизную деятельность.

В течение 11 месяцев 2020 года Фонд МСП оказал поддержку 88 субъектам бизнеса на сумму 466,6 млн рублей. Это позволило предпринимателям привлечь более 1,5 млрд рублей кредитных ресурсов.

Наталья Магель , заместитель директора Алтайского Фонда МСП. Алтайский Фонд поддержки МСП

В качестве дополнительных нефинансовых мер поддержки алтайского бизнеса следует назвать оказание в режиме online консультаций и обучения, а также бесплатные услуги по регистрации товарного знака, патентованию, сертификации продукции, разработке сайтов, консультирование по диверсификации бизнеса и кризисному планированию, персональное консультирование и вывод на электронные торговые площадки субъектов предпринимательства-экспортеров, изготовление аудио/видеоматериалов рекламного характера и др.

В рамках работы «горячей линии» (8−800−222−8322) центра «Мой бизнес», которая функционирует с 30 марта, было обработано более 7 тысяч обращений граждан и представителей малого и среднего бизнеса.

В условиях пандемии в Алтайском крае были полностью выполнены мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, почти 5 тысяч субъектов получили более 10 тыс. консультаций, 71 компанией при поддержке центра экспорта удалось заключить 101 экспортный контракт на сумму 82,7 млн долларов.

В текущем году на создание промышленного технопарка в городе Рубцовске предоставлено 252,5 млн. рублей из федерального бюджета. В рамках указанного проекта предполагается создание современного производства с центром коллективного пользования и трудоустройством более 180 человек.

Рубцовский завод запасных частей altapress.ru

Дополнительным инструментом поддержки бизнеса стала индивидуальная программа социально-экономического развития Алтайского края, реализуемая в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, в рамках которой в текущем году более полумиллиарда рублей бюджетных средств направлено на стимулирование инвестиционных вложений, в том числе обновление оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства.

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