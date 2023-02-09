9 февраля
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Жизнь

Неожиданные гости. 9 редких и красивых птиц, которых заметили на Алтае этой зимой

Altaress.ru собрал подборку птиц, которых нечасто можно увидеть на Алтае, но они все же встретились некоторым счастливчикам этой зимой. Все они удивительны: кто окрасом, а кто — характером. Полюбоваться на них можно благодаря фотографам и Алтайскому отделению Союза охраны птиц России, которое регулярно делится обзорами интересных встреч с пернатыми.

Оляпка.
Оляпка.
www.inaturalist.org, Михаил Новичков

Снежный вьюрок

Скрытная птаха, которая предпочитает жить в высокогорьях. Самки и самцы по внешнему виду почти не отличаются друг от друга: светлое брюшко, темная «шапочка».

Снежный вьюрок.
Снежный вьюрок.
Светлана Агафонова

Арчовая чечевица

Эту птицу еще называют розовым воробьем. В наших краях она редкий гость. Предпочитает селиться в умеренных лесах и бореальных кустарниках. Гнездится на елях и арче.

Арчовая чечевица.
Арчовая чечевица.
www.inaturalist.org

Оляпка

Оляпку еще называют водяным воробьем. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Птахи круглый год живут на берегах быстротекущих рек с облесенными берегами.

Оляпка с рыбкой.
Оляпка с рыбкой.
Светлана Агафонова

Лапландский подорожник

Подорожник гнездится в тундре. Брачное оперение у них отличается черной головкой с белой полоской у глаз, а также красно-коричневым затылком.

Лапландский подорожник.
Лапландский подорожник.
Светлана Агафонова

Зеленушка

Небольшие птицы оливково-бурого оттенка. Самцы более яркие, чем самки. Их форма полета немного напоминает летучую мышь. Эти пернатые прыгают с помощью обеих ног, летят быстро и совершают дуги в воздухе, а перед приземлением некоторое время парят. Доживают до 13 лет.

Зеленушка.
Зеленушка.
www.inaturalist.org, Екатерина Житникова

Дрозд-рябинник

Рябинник отличается от остальных дроздов образом жизни. Некоторые пары гнездятся изолированно, но большинство пернатых собирается в колонии по 30−40 пар. Если им грозит опасность, то дрозды защищаются, бросаясь на врагов камнем вниз и обливая их пометом. Людей ожидает такой же «обстрел».

Дрозд-рябинник.
Дрозд-рябинник.
www.inaturalist.org, Наталья Трофимова

Белогорлый рогатый жаворонок

Этот жаворонок никого не забодает, но «рога» поднимет. Подвид белогорлых распространен на территории Горного Алтая, Сибири, Республики Тывы и равнинных степей Забайкалья.

Белогорлый рогатый жаворонок.
Белогорлый рогатый жаворонок.
www.inaturalist.org, Михаил Новичков

Пуночка

Пуночку еще называют арктическим воробьем или снежным подорожником. Гнездятся крохи в области тундр Старого и Нового Света.

Пуночка.
Пуночка.
www.inaturalist.org

Вяхирь

С виду голубь как голубь. Но, оказывается, эти красавцы весят почти килограмм, а их размер более 40 см. В отличие от обычных голубей при взлете вяхири делают резкий свист крыльями. Зато в период гнездования они тише воды, ниже травы.

Вяхирь.
Вяхирь.
www.inaturalist.org, Владимир Панкратов

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