Неожиданные гости. 9 редких и красивых птиц, которых заметили на Алтае этой зимой

Снежный вьюрок
Скрытная птаха, которая предпочитает жить в высокогорьях. Самки и самцы по внешнему виду почти не отличаются друг от друга: светлое брюшко, темная «шапочка».
Арчовая чечевица
Эту птицу еще называют розовым воробьем. В наших краях она редкий гость. Предпочитает селиться в умеренных лесах и бореальных кустарниках. Гнездится на елях и арче.
Оляпка
Оляпку еще называют водяным воробьем. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Птахи круглый год живут на берегах быстротекущих рек с облесенными берегами.
Лапландский подорожник
Подорожник гнездится в тундре. Брачное оперение у них отличается черной головкой с белой полоской у глаз, а также красно-коричневым затылком.
Зеленушка
Небольшие птицы оливково-бурого оттенка. Самцы более яркие, чем самки. Их форма полета немного напоминает летучую мышь. Эти пернатые прыгают с помощью обеих ног, летят быстро и совершают дуги в воздухе, а перед приземлением некоторое время парят. Доживают до 13 лет.
Дрозд-рябинник
Рябинник отличается от остальных дроздов образом жизни. Некоторые пары гнездятся изолированно, но большинство пернатых собирается в колонии по 30−40 пар. Если им грозит опасность, то дрозды защищаются, бросаясь на врагов камнем вниз и обливая их пометом. Людей ожидает такой же «обстрел».
Белогорлый рогатый жаворонок
Этот жаворонок никого не забодает, но «рога» поднимет. Подвид белогорлых распространен на территории Горного Алтая, Сибири, Республики Тывы и равнинных степей Забайкалья.
Пуночка
Пуночку еще называют арктическим воробьем или снежным подорожником. Гнездятся крохи в области тундр Старого и Нового Света.
Вяхирь
С виду голубь как голубь. Но, оказывается, эти красавцы весят почти килограмм, а их размер более 40 см. В отличие от обычных голубей при взлете вяхири делают резкий свист крыльями. Зато в период гнездования они тише воды, ниже травы.
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