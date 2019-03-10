10 неожиданных и пикантных фактов о кукле Барби, которой исполнилось 60 лет

60 лет назад, 9 марта 1959 года, американская компания Mattel показала участникам профессиональной выставки игр и игрушек в Нью-Йорке 30-сантиметровую куклу с взрослой фигурой и ярким макияжем. Участники выставки мужчины пришли от нее в замешательство — очень уж она не похожа была на привычных пупсов. Но в рознице успех у новинки был огромный. Необычные факты об этой игрушке — в подборке altapress.ru.