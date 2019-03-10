10 неожиданных и пикантных фактов о кукле Барби, которой исполнилось 60 лет

- Автор идеи и основатель компании Mattel Рут Хандлер в 1950-х года увидела в Швейцарии кукол-лыжниц пышногрудых Лилли. Предназначались они взрослым мужчинам в качестве пикантного и пошловатого подарка. Рут купила двух кукол, а в дальнейшем и права на Лилли. С них и начались детские игрушки, рассказывает сайт N+1.
- Изначально Барби стоила $3, а дополнительные наряды к ней — $1−5. То есть она была весьма доступной — не случайно в первый год же год с прилавков смели 350 тыс. кукол.
- В 1960-х у Барби стали гнуться ноги и открываться-закрываться глаза. Обзавелась пупком она только в 2000-м.
- То, что наряды продавались отдельно, стало одной из причин ее успеха. В дальнейшем одежду для Барби создавали многие «взрослые» кутюрье — Dior, Moschino и др.
- Со временем у Барби появилась толпа родственников, а к парикам и нарядам добавились домик с мебелью, автомобиль и бойфренд Кен. А сама она «освоила» около 200 профессий. С 1992 года она баллотируется в президенты.
Предшественница Барби кукла Лилли была героиней комиксом для взрослых.
messynessychic.com
- Для младшей сестры Барби Скиппер в середине 1970-х придумали куклу «Скиппер взрослеет»: если подкрутить игрушке руку, у нее «вырастали» груди. Этот нехитрый механизм привел в ярость феминисток.
- В 1990-х года Барби научилась выговаривать «Математика трудная». Шуточную реплику сочли сексистской: кукла озвучивает клише о девочках, которые хуже мальчиков занимаются точными науками.
- В 2014-м году вышло очередное исследование, согласно которому игра в нарядную Барби якобы лишает девочек амбиций преуспеть в гендерно-нейтральных или мужских профессиях.
- На Востоке, например, в Иране, Барби запрещали как агента тлетворного западного влияния.
- К 2009 году количество проданных Барби перевалило за миллиард.