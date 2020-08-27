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Жизнь

Непредсказуемую осень россиян призвали не ждать «по календарю»

По календарю осень наступает 1 сентября, но на самом деле ее приход определяется по климатической норме, которая зависит от конкретного региона, пишет РИА Новости.

Осень.
Осень.
СС0

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем.

«Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг — весна наступает раньше, а осень наступает позже», — рассказал Кокорин.

В этом году осень тоже начнется не по календарю, а несколько позже. Во всяком случае, в этом уверен эксперт.

Между тем в Барнауле сентябрьские температуры днем, по прогнозу, вполне себе летние — от 24 до 26 градусов тепла (до третьего числа включительно). Но ночную зябко.

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