Укусят, отравят, съедят: почему вам не захочется в Австралию

26 января жители самого маленького и очень странного континента традиционно отмечают День Австралии. Эту территорию называют «страной наоборот», потому что многое здесь происходит, казалось бы, не по законам природы. Зима и лето поменялись местами в календаре, а на австралийских картах север — снизу. Но мало что вызывает большие опасения, чем животные континента. Altapress.ru расскажет как заселялась Австралия и кого боятся её жители.

День Австралии

День Австралии стал символом освоения этих земель европейцами. Это произошло спустя почти 20 лет после открытия Зеленого континента военным моряком из Англии Джеймсом Куком. До того момента землю на протяжении более 600 тысяч лет заселяли только коренные народы.

26 января 1788 года капитан Артур Филипп поднял британский флаг в бухте Сиднея. Тогда же он основал первую колонию Новый Южный Уэльс. Флот, высадившийся на берегах Австралии, состоял из двух военных и девяти товарных кораблей.

Эта дата стала одним из главных праздников австралийцев. До 1808 года его отмечали как День первой высадки или День основания. Только в 1935 году его отпраздновали во всех штатах страны, а в 1994 году он стал официальным выходным.

26 января по всей Австралии проводят регаты и парады. Традицией праздника считается наряжаться в австралийский флаг. На каждом должен быть хотя бы один элемент одежды с его символикой.

В церемонии поднятия государственного флага обычно принимают участие те, кто в этот день получил гражданство. В 2019 году, по данным australiaday.org, парадами, регатами и фейерверками встретят праздник больше 13 миллионов человек.

Опасные животные Австралии

Белая акула

Белая акула Terry Goss , CC BY 2.5 , commons.wikimedia.org

Тигровая, бычья и белая акулы — вот о чем стоит беспокоиться, если решите искупаться на австралийском побережье. За январь 2019 года акулы уже совершили два покушения на людей, сообщает статистика taronga.org.au. В 2018 году, по той же статистике, насчитывалось 27 нападений. Несмотря на то, что акулы считаются достаточно умными животными, которые крайне редко нападают без повода, считает журнал «Вокруг Света» не стоит ждать особой благосклонности от этих существ.

Кубомедуза

Предупреждающий знак www.meteoprog.ua

Это не один вид медузы — таких ядовитых морских обитателей насчитывают более 20 видов. Среди них, разумеется, выделяют самую опасную. Её называют морская оса. Одна такая полутораметровая особь способна убить 60 человек. По статистике, в год от её яда погибает примерно 20 человек.

Синекольчатый осьминог

Стекольчатый осьминог Jens Petersen , CC BY 2.5 , commons.wikimedia.org

Эти сине-желтые существа совсем не боятся людей и даже наоборот, очень агрессивны, пишет издание «National Geografic». Яд такого осьминога смертельно опасен, он вызывает остановку сердца. А противоядия пока просто не придумали.

Сиднейский воронковый паук

Конечно, это насекомое — не единственное, кого стоит опасаться, но оно считается одним из самых ядовитых. Его клыки гораздо длиннее, чем у кобры, его укус способен пройти не только сквозь кожу, но и ногтевые пластины. По сообщению ianimal.ru, от укуса этого паука ребенок может скончаться в течении 15 минут. Всё зависит от того, успели ли ввести противоядие.

Гребнистый крокодил

Эта особь находится под охраной закона, когда-то этот вид рептилий был на грани вымирания. При этом на них разрешена охота — о таком противоречивом факте сообщает издание «National Geografic». Сейчас гребнистых крокодилов — больше 200 тысяч особей. И это с учетом того, что численность населения северной части материка превышает число крокодилов всего на 50 тысяч. Эти хищники опасны не только для местного скота, но и для людей.