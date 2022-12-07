Непубличная информация. Пригожин ответил на сообщения об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера

«В случае, если Николин действительно был бойцом ЧВК Вагнера и совершил правонарушение, необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент <…> попал в руки журналистам», — отметил Пригожин.
Кроме того, добавил он, нужно расследовать, «каким образом этот человек пересек границу РФ».
Расследованием займется оперативная группа ЧВК Вагнера.
Что произошло
Напомним, неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область) 6 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов ранен.
Источник ТАСС допустил, что злоумышленник может быть дезертиром. Несколько Telegram-каналов написали, что ранее он отбывал срок в Башкирии. Но официального подтверждения этому нет.
Задержание
О задержании ростовского стрелка стало известно 7 декабря. Об этом сообщили власти Ростовской области. МВД не привело деталей личности преступника. Отмечается, что он «38-летний уроженец другого региона».
Кто — стрелок
По информации «Известий», стрелявший — Павел Николин.
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