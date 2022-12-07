7 декабря
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Жизнь

Непубличная информация. Пригожин ответил на сообщения об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера

Является ли стрелок из Ростовской области дезертиром ЧВК Вагнера — не публичная информация и «носит закрытый оперативный характер», сказал основатель военной компании Евгений Пригожин. Его слова опубликовала пресс-служба, пишет РБК.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

«В случае, если Николин действительно был бойцом ЧВК Вагнера и совершил правонарушение, необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент <…> попал в руки журналистам», — отметил Пригожин.

Кроме того, добавил он, нужно расследовать, «каким образом этот человек пересек границу РФ».

Расследованием займется оперативная группа ЧВК Вагнера.

Что произошло

Напомним, неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске (Ростовская область) 6 декабря. Один сотрудник правоохранительных органов ранен.

Источник ТАСС допустил, что злоумышленник может быть дезертиром. Несколько Telegram-каналов написали, что ранее он отбывал срок в Башкирии. Но официального подтверждения этому нет.

Задержание

О задержании ростовского стрелка стало известно 7 декабря. Об этом сообщили власти Ростовской области. МВД не привело деталей личности преступника. Отмечается, что он «38-летний уроженец другого региона».

Кто — стрелок

По информации «Известий», стрелявший — Павел Николин.

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