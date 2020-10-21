Неравнодушных слезно просят спасти единственное в Барнауле котокафе

В Барнауле может прекратить свое существование единственное тайм-кафе с котиками Nikomur. Заведению нечем платить за аренду и коммунальные. Неравнодушных просят о помощи.

Свое обращение руководство Nikomur разместило в соцсетях. В нем говорится: по понятным причинам за последнее время число посетителей резко снизилось. Есть дни, когда в уютное котокафе вообще никто не приходит.

А между тем, заведению нужно за многое платить.

«Решение очевидно, но мысль, что все котики из котокафе вернутся назад, в приют, так и не обретя свою семью, не позволяет спать спокойно. Хочется хоть еще на чуть-чуть продлить для котиков шанс получить должность домашнего питомца. И в этом можете помочь им вы», — говорится в сообщении.

Барнаульцев просят распространить обращение котокафе и по возможности помочь деньгами, которые пойдут на оплату аренды.

Таймкафе Nikomur открылось в ноябре 2018 года на пр. Красноармейском, 75б и позиционировалось как «досуговый семейный центр».

Владелица заведения Ольга Крутикова говорила, что ей хотелось создать такое место, куда человек любого возраста мог бы прийти и найти себе занятие. И заодно посидеть с котиками. За время существования Nikomur удалось пристроить 97 животных.