18 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнется в Алтайском крае

20 апреля в начнет действовать нерестовый запрет на ловлю рыбы, сообщает Минприроды по региону.

Рыба, морепродукты
Рыба, морепродукты
pixabay.com/

Добывать рыбу в Оби с притоками и пойменными объектами запретят с 20 апреля по 20 мая.

С 25 апреля по 25 мая рыбу нельзя будет ловить на озерах региона и копанцах, которые соединяют озера с полями.

До 10 июня ловить рыбу запретят в Новосибирском водохранилище в административных границах Алтайского края.

Также продолжают действовать запреты для рыбаков-любителей на ряде водоемов: в реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш. Ограничение там снимут в середине июля. Также до 10 июня нельзя рыбачить на зимовальных ямах.

Ранее чудовищных масштабов произошел замор рыбы на российском водохранилище.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Мюзикл «Собака Баскервилей»
Большое событие «Ночь музеев — 2024»
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Премьера спектакля «Саша, привет»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Все события
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость