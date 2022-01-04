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Жизнь

«Нервная» погода. Климатолог предупредил об аномальных перепадах температур в России в 2022 году

Погода в России в 2022 году ожидается такая же «нервная», как и в 2021 году. В чем это может выражаться, рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин, пишет РИА Новости.

Торнадо, буря.
Торнадо, буря.
pixabay.com

Процессы, происходящие в Тихом океане, приведут к тому, что температура воздуха в мире в 2022 году будет ниже, чем в 2020 году, и примерно такой же, как в 2021 году, считает он.

«На огромной территории Тихого океана развивается явление Ла-Нинья. Поверхность воды из-за сильных ветров становится холоднее, что влияет на климат. А это означает, что из атмосферы в океан будет направлен усиленный поток тепла», — прогнозирует Кокорин.

В 2022 году жители Земли столкнутся с аномальными перепадами температуры и неравномерным количеством осадков, выпадающих в разные периоды года, продолжил эксперт.

«Сохранится многолетняя тенденция к формированию неустойчивой и „нервной“ погоды. То есть резкие перепады температуры в 2022 году сохранятся, как и масштабное выпадение осадков или их аномальное отсутствие», — отметил Кокорин.

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