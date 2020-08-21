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Жизнь

Нервничать нельзя: Землю накроет сильнейшая магнитная буря

Вспышка на Солнце, произошедшая 16 августа, стала причиной серьезной ударной волны, которая, в свою очередь, привела к магнитным бурям. Пик солнечной активности будет наблюдаться 30 августа, сообщают специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитная буря.
Магнитная буря.
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Магнитные бури опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно в это время.

«Если человек молод и здоров, то в дни магнитных бурь он может почувствовать лишь легкую сонливость. Гораздо хуже пожилым и хроникам. В группе риска прежде всего пациенты с сердечной патологией и перенесшие нарушения мозгового кровообращения», — цитирует «Российская газета» руководителя лаборатории метеопатологии Научного клинического центра, доктора медицинских наук Юрия Гурфинкеля.

Как уберечься

Ученые пишут, что во время магнитной бури нужно защитить себя от неприятностей и стресса. Желательно не курить, не употреблять алкоголь, не есть жирное и жареное, не перенапрягаться и больше гулять на свежем воздухе.

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