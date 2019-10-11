Нешуточные разборки сохатых сняли на видео

В сети появилась видеозапись с противостоянием двух лосей на территории Балашихи в Московской области.

На кадрах видно, как два взрослых животных сцепились рогами и перегородили дорогу.

Свидетелями лосиных «разборок» стали сотрудники лесничества, возвращавшиеся с патрулирования. По их словам, такое поведение сохатых связано с периодом гона, начинающегося с первыми заморозками.

«В это время между самцами из-за самок нередко происходят драки, в некоторых случаях они оканчиваются смертью одного из животных», — рассказали в лесничестве.

В подобных ситуациях лоси склонны терять бдительность и могут близко подходить к людям, пишет mail.ru.

Вес взрослого самца лося может достигать 655 килограммов, а его рогов — 30 килограммов.