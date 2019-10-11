Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Нешуточные разборки сохатых сняли на видео

В сети появилась видеозапись с противостоянием двух лосей на территории Балашихи в Московской области.

Лось.
Лось.
Открытые источники в Интернете

На кадрах видно, как два взрослых животных сцепились рогами и перегородили дорогу.

Свидетелями лосиных «разборок» стали сотрудники лесничества, возвращавшиеся с патрулирования. По их словам, такое поведение сохатых связано с периодом гона, начинающегося с первыми заморозками.

«В это время между самцами из-за самок нередко происходят драки, в некоторых случаях они оканчиваются смертью одного из животных», — рассказали в лесничестве.

В подобных ситуациях лоси склонны терять бдительность и могут близко подходить к людям, пишет mail.ru.

Вес взрослого самца лося может достигать 655 килограммов, а его рогов — 30 килограммов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость