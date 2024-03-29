29 марта
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Жизнь

Несколько алтайских трасс закрыли для всех видов транспорта

Четыре дороги закрыли для проезда в Алтайском крае, сообщает региональный Минтранс.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Ограничение движения ввели на дороге Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка. Произошло разрушение насыпи при строительстве моста через реку Бакланка. Глубина размыва — два метра.

Альтернативный проезд на село Гонохово — через село Овечкино.

По-прежнему остаются закрытыми три автомобильные дороги:

  • Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское,
  • А-322 — Горняк — Староалейское,
  • Алейск — Безголосово — а/д К-13.

В ведомстве сообщают, что объездные пути есть везде.

Ранее жители алтайского села беспокоятся за единственную дорогу, которую хотят перекрыть.

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