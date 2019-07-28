Несколько снежных барсов перешли жить из Тывы в Горный Алтай

«В Республике Алтай численность ирбисов (снежных барсов — ред.), согласно учету, составляет 42−43 особи, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году против 35 ирбисов в 2018 году. В Бурятии, как и в прошлом году, зафиксировали девять снежных барсов, включая трех самок, трех самцов и трех котят котенка в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять особей меньше, чем в прошлом году», — уточнили в парке.