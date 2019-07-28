Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Несколько снежных барсов перешли жить из Тывы в Горный Алтай

Численность ирбисов в Горном Алтае за год выросла почти на 20%, сообщили в отделе туризма и рекреационной деятельности национального парка «Сайлюгемский», пишут РИА «Новости».

На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам.
На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам.
Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF.

«В Республике Алтай численность ирбисов (снежных барсов — ред.), согласно учету, составляет 42−43 особи, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году против 35 ирбисов в 2018 году. В Бурятии, как и в прошлом году, зафиксировали девять снежных барсов, включая трех самок, трех самцов и трех котят котенка в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять особей меньше, чем в прошлом году», — уточнили в парке.

Специалисты «Салюйгемского», предполагают, что кормовая база в нацпарке в этом году была наилучшей, поэтому хищник перешел в эти районы.

Снежный барс занесен в Красную книгу РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость