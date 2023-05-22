22 мая
﻿
Жизнь
Erid:

Несколько сотен кустов и деревьев высадят на одной из улиц Барнаула

Вдоль новой дороги на ул. 65 лет Победы (от ул. Энтузиастов до ул. Сергея Семенова) специалисты высадят 243 дерева и 167 кустарников, сообщает мэрия Барнаула.

Высадка деревьев.
Высадка деревьев.
barnaul.org

На протяженности более 500 метров появятся почти 60 крупномерных елей и более 30 сосен.

Кроме того, на улице будут расти черемухи, рябины, яблони, липы, березы и вязы. А из кустов - спирея и можжевельник.

Улицу также украсит цветник из многолетних цветов.

Сейчас на дороге обустраивают бордюры и поребрики, готовят основание под тротуар и укладывают плитку.

Ранее уже сделали ливневую канализацию, смонтировали и подключили освещение и светофоры. Они начнут работать после открытия дороги.

Завершить благоустройство подрядчик должен до 1 июня 2023 года.

Ранее в двух городских парках Барнаула продолжали благоустройство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость