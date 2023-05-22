Несколько сотен кустов и деревьев высадят на одной из улиц Барнаула

На протяженности более 500 метров появятся почти 60 крупномерных елей и более 30 сосен.
Кроме того, на улице будут расти черемухи, рябины, яблони, липы, березы и вязы. А из кустов - спирея и можжевельник.
Улицу также украсит цветник из многолетних цветов.
Сейчас на дороге обустраивают бордюры и поребрики, готовят основание под тротуар и укладывают плитку.
Ранее уже сделали ливневую канализацию, смонтировали и подключили освещение и светофоры. Они начнут работать после открытия дороги.
Завершить благоустройство подрядчик должен до 1 июня 2023 года.
Ранее в двух городских парках Барнаула продолжали благоустройство.