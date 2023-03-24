Несколько тысяч барнаульцев вышли на санитарную очистку города

Вторая акция «Чистый четверг» прошла в Барнауле 23 марта, сообщают в пресс-службе мэрии.

Всего на акцию вышло около четырех тыс. человек. Задействовали более 40 единиц спецтехники, вывезли 14 машин с мусором.

В Центральном районе навели порядок на берегах Барнаулки, убрали более 400 расклеенных объявлений, привели в порядок памятные места в селах. С расклейкой рекламы на остановках также поборолись в Индустриальном районе.

В Октябрьском районе на улицы возле своих учебных заведений вышли более 250 студентов. Кроме того, работники местных предприятий наводили порядок на своих территориях.

В Ленинском районе и Железнодорожном районе ворошили снег и собирали мусор. Здесь также работали студенты и сотрудники разных предприятий и организаций.

Также управляющие компании Барнаула продолжили наводить порядок во дворах с помощью дворников и спецтехники.

Ранее в мэрии Барнаула показали, как прошла первая в году акция «чистый четверг».